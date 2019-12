Bombardier celebra la consegna del primo Global 6500

Bombardier ha celebrato la consegna del suo primo aereo Global 6500 alla Hong Kong aircraft management company HK Bellawings Jet Limited. Questa notizia segue il recente ingresso in servizio del Global 6500 il 24 settembre 2019 e il suo debutto pubblico alla National Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) a Las Vegas a ottobre.

“Il Global 6500 è l’aereo di scelta per le fiorenti business jet management companies come HK Bellawings”, ha affermato David Coleal, Presidente di Bombardier Aviation. “Questo aereo leader del settore offre la cabina più grande, il range più elevato e il volo più fluido della sua categoria. Il Global 6500 è perfettamente adatto a soddisfare le esigenze dei viaggiatori più esigenti della regione”.

“Siamo entusiasti di includere il Global 6500 nella nostra flotta e di iniziare le nostre operazioni con uno dei più importanti business jet del mondo”, ha dichiarato YJ Zhang, President, HK Bellawings. “Con la sua cabina straordinaria e il design attento, siamo certi che il Global 6500 offrirà un’esperienza di volo eccezionale ai nostri clienti”.

Dotato della cabina più ampia della sua classe, il jet Global 6500 offre ai passeggeri il massimo comfort per voli produttivi. L’aereo unisce innovazione e design senza soluzione di continuità e offre caratteristiche esclusive come il Nuage seat brevettato di Bombardier per un comfort ergonomico ottimale, nonché la Nuage chaise, un’opzione di seduta versatile che converte una poltrona in una superficie piana.

Equipaggiato con i motori Rolls Royce Pearl appositamente realizzati e con un’ala riprogettata per offrire un volo fluido, il jet Global 6500 offre un range di 6.600 miglia nautiche, collegando Hong Kong, Pechino o Shanghai con le principali destinazioni come Londra, Milano o San Francisco. Il nuovissimo design dei motori Rolls-Royce Pearl rende l’aereo Global 6500 un business jet pulito ed efficiente, offrendo livelli di emissioni leader del settore ed un impatto acustico ridotto.

Fondata nel 2014, HK Bellawings Jet Limited è una business jet management company dedicata a fornire una gamma diversificata di business aviation services and solutions. Gestisce una flotta di Challenger and Global business aircraft.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)