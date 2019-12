News Brevi – 23.12.2019

RYANAIR TRASPORTERÀ OLTRE 11 MILIONI DI PASSEGGERI A NATALE – Ryanair comunica che trasporterà oltre 11 milioni di passeggeri nel periodo natalizio (tra l’11 Dicembre e l’8 Gennaio) superando il record del traffico di Natale dell’anno scorso del 10%. Venerdì 20 Dicembre si colloca come il giorno più intenso della compagnia durante le festività, con circa 500.000 clienti in viaggio su oltre 2.500 voli; l’ultimo volo alla vigilia di Natale atterrerà alle 20:55, mentre non ci saranno collegamenti a Natale (l’unico giorno dell’anno in cui Ryanair non opera), prima della ripresa dei servizi il 26 dicembre. Ryanair ha confermato che le sue rotte più popolari per il rientro a casa natalizio includono il Portogallo, il Marocco, la Bulgaria, la Lituania e la Polonia, mentre i numeri record saliranno in Spagna e in Italia per chi sceglie di trascorrere il Natale al sole; anche le prenotazioni per le piste da sci di Austria, Italia e Svizzera stanno aumentando rapidamente per Natale e Capodanno.

L’AEROPORTO DI GENOVA ATTERRA SU TELEGRAM – Il “Cristoforo Colombo” aggiunge Telegram all’elenco dei suoi mezzi di comunicazione. Per restare aggiornati sulle novità dell’aeroporto è sufficiente iscriversi al canale @AeroportodiGenova. Iscrivendosi al canale Telegram dell’Aeroporto di Genova si potranno ricevere informazioni su voli, servizi e promozioni, ma anche informazioni di servizio in tempo reale. Iscriversi al canale Telegram dell’aeroporto è facile, basta scaricare la app di Telegram e collegarsi al canale @AeroportodiGenova.

NUOVA NOMINA PER AMERICAN AIRLINES – American Airlines ha annunciato oggi che Kirk Hotelling è stato promosso Vice President of Corporate Real Estate. Succede a Tim Skipworth, che ha annunciato il suo ritiro dalla compagnia aerea all’inizio di quest’anno. Nel suo nuovo ruolo, Hotelling supervisionerà le relazioni con il Dallas Fort Worth International Airport, il Phoenix Sky Harbor International Airport, il Los Angeles International Airport (LAX) e 265 non-hub airports. Continuerà a supervisionare la riqualificazione dell’American’s campus in Fort Worth e dirigerà numerosi progetti di costruzione in corso negli aeroporti American. Hotelling riferirà a Steve Johnson, Executive Vice President of Corporate Affairs.

AEROPORTO DI GENOVA: TARIFFE SPECIALI PER PARCHEGIARE IN AEROPORTO – Tariffe speciali per parcheggiare in aeroporto. Fino a fine marzo la sosta nel parcheggio P1 costerà solo 15 euro per soste fino a 18 ore: un’occasione per chi ha necessità di partire e tornare in giornata. Nuovo schema tariffario anche per il parcheggio P2 Low Cost (prenotabile solo online), che per soste oltre i due giorni costerà solo 5 euro al giorno: tre giorni di sosta costeranno 25 euro (anziché 36), quattro giorni 30 euro (anziché 48) e così via. Non solo prezzi più bassi: dallo scorso novembre i viaggiatori in partenza dal “Cristoforo Colombo”, se iscritti al programma MilleMiglia di Alitalia, possono accumulare miglia parcheggiando in aeroporto. È sufficiente prenotare online la sosta nel parcheggio P1 e inserire il proprio codice MilleMiglia prima di effettuare il pagamento. In questo modo si riceverà 1 miglio per ogni euro speso. L’indirizzo per prenotare la sosta nei parcheggi ufficiali dell’aeroporto è https://www.airport.genova.it/parcheggio.

QATAR AIRWAYS SI COMPLIMENTA CON IL LIVERPOOL FC – Qatar Airways si congratula con il Liverpool FC, che è stato incoronato World Club Champions dopo la vittoria per 1-0 sul Flamengo nella finale della FIFA Club World Cup Qatar 2019 a Doha, sabato. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Vorrei congratularmi con il Liverpool FC per essere stato incoronato FIFA Club World Cup Qatar 2019 Champions. Vorrei anche elogiare il Flamengo per aver reso la finale un’occasione così memorabile. Come vettore nazionale dello stato del Qatar, siamo lieti di portare migliaia di appassionati di calcio da tutto il mondo a guardare le migliori squadre del mondo. Non vediamo l’ora del 2022, quando la FIFA World Cup Qatar 2022 sarà ospitata nel nostro paese”. Qatar Airways detiene un ampio portafoglio sportivo globale, sponsorizzando eventi sportivi di alto livello e alcune delle più grandi squadre di calcio del mondo, tra cui AS Roma, Boca Juniors e FC Bayern Monaco. Qatar Airways è official FIFA partner.

AEROPORTO DI MILANO BERGAMO: INAUGURATO NUOVO JUICE BAR – Restyling del marchio, nuovo layout architettonico e offerta ampliata: è un Juice Bar completamente rinnovato quello che Chef Express ha inaugurato nell’aeroporto Milano Bergamo, nell’area “airside” (dopo i controlli di sicurezza), al primo piano. Juice Bar è un format di healty food veloce e moderno, contraddistinto dal concetto di freschezza pronta, da consumarsi presso il punto vendita oppure grab&go. Chef Express lo ha acquisito nel 2017 per svilupparlo nei canali delle stazioni e degli aeroporti. Il formato punta a soddisfare trasversalmente una vasta gamma di consumatori alla continua ricerca delle principali tendenze e alla tradizionale offerta di caffetteria si affianca una proposta attuale e cosmopolita con focus sui prodotti che esaltano la naturalità e l’artigianalità delle materie prime.

ETIHAD AIRWAYS E KUWAIT AIRWAYS LANCIANO CODESHARE PARTNERSHIP – Etihad Airways e Kuwait Airways hanno siglato una partnership in codeshare su servizi selezionati con prenotazioni valide dal 22 dicembre 2019, per viaggi a partire dal 5 gennaio 2020. Etihad inserirà il suo codice “EY” su 3 rotte di Kuwait Airways verso Kuwait, Iraq e Bangladesh. Kuwait Airways inserirà il suo codice “KU” sulle rotte Etihad dal Kuwait verso Abu Dhabi e in seguito verso 9 destinazioni in Europa, Africa, Seychelles e Maldive. Fatte salve le approvazioni normative, Etihad inserirà il suo codice “EY” sui voli operati da Kuwait Airways da Abu Dhabi verso Kuwait, Najaf e Dhaka. A sua volta, Kuwait Airways inserirà il suo codice “KU” sui voli Etihad da Kuwait ad Abu Dhabi, Belgrado, Casablanca, Rabat, Khartum, Johannesburg, Lagos, Nairobi, Male (Maldive) e Mahe (Seychelles). Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Questo è un ottimo primo passo in quello che speriamo possa essere un rapporto reciprocamente vantaggioso e in crescita tra Kuwait Airways ed Etihad. La rete congiunta e i vantaggi della nostra collaborazione in codeshare creeranno vantaggi tangibili per i nostri clienti”. Etihad Airways opera attualmente cinque voli giornalieri di andata e ritorno tra Abu Dhabi e Kuwait e Kuwait Airways serve Abu Dhabi con un servizio giornaliero.

NUOVE NOMINE PER BOMBARDIER AVIATION – Bombardier Aviation ha annunciato oggi due nuovi leadership senior appointments nel business aircraft sales team: Michael Anckner come Vice President, Worldwide Sales, Learjet Aircraft and Corporate Fleets, e Peter Bromby come Vice President, Worldwide Pre-owned Sales. Queste nomine consentono un focus dedicato alla crescita di due importanti segmenti del Bombardier’s business aircraft market.

EMIRATES RINNOVA LA PARTNERSHIP CON L’EMIRATES TEAM NEW ZEALAND – Emirates annuncia il suo rinnovato impegno nei confronti dell’Emirates Team New Zealand attraverso il rinnovo del contratto per la 36° America’s Cup. La compagnia aerea sarà anche ‘Official Airline’ partner of the 36th America’s Cup presented by Prada, che comprende le America’s Cup World Series (ACWS), sponsorizzando tutte le regate preliminari che porteranno all’evento principale nel 2021. Inoltre, Emirates si è registrato come “Presenting Partner” dell’evento ACWS a Portsmouth, Regno Unito. La sponsorizzazione di Emirates del team neozelandese risale al 2004 e ha contribuito a portare il brand Emirates in molte parti del mondo. Il team ha vinto l’America’s Cup diverse volte conquistando il trofeo nel 1995 e difendendo con successo il titolo nel 2000 e nel 2017. Offrendo voli per oltre 150 destinazioni, compresi i servizi giornalieri per Christchurch da Sydney, Emirates ora opera 21 voli settimanali di andata e ritorno dalla Nuova Zelanda a Dubai e oltre, con l’aggiunta dell’ultimo servizio, la rotta Auckland-Bali-Dubai.

BOMBARDIER: NUOVA CONSEGNA PER IL LEARJET 75 – Bombardier annuncia di aver consegnato un fully equipped Learjet 75 alla società di leasing Holand Automotive Group di Montreal. “Gli aeromobili Learjet sono strumenti di business definitivi”, ha affermato Peter Likoray, Senior Vice President, Worldwide Sales and Marketing, Bombardier Business Aircraft. “Questo aereo ha tutto: un ambiente confortevole e produttivo, performance ai vertici della categoria e il volo fluido di Bombardier”. Holand Automotive Group, che possiede e opera già un altro Learjet 75, renderà questo nuovo aereo Learjet 75 disponibile per il noleggio da Montreal. Questo light jet è ideale per otto passeggeri. Holand Automotive Group, con sede a Montreal, possiede e gestisce varie rinomate concessionarie tra cui Holand Leasing, Omega Leasing Canada, Rolls-Royce Motors Cars Quebec, Karma Montreal, BMW-MINI Ville de Québec e BMW-Lévis, nonché Karma e Lamborghini di Palm Beach nel sud della Florida. Di recente ha inoltre acquisito concessionarie Maserati a Montreal e Laval.

ETIHAD AIRWAYS ANNUNCIA VOLI STAGIONALI VERSO MALAGA – Etihad Airways ha annunciato che lancerà nuovi voli stagionali per Malaga, in Spagna. Tre voli settimanali opereranno attraverso la capitale marocchina, Rabat, dal 26 giugno al 13 settembre 2020. Robin Kamark, Chief Commercial Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Malaga è stata nella nostra lista dei desideri per un po’ di tempo e siamo incredibilmente lieti di annunciare i servizi nella stagione estiva per la Costa del Sol. Questo sarà l’unico servizio tra gli Emirati Arabi Uniti e la principale porta d’accesso all’Andalusia. Insieme a Madrid e Barcellona, Malaga sarà la terza destinazione di Etihad in Spagna, aumentando ulteriormente le nostre operazioni di successo nella penisola iberica. I nuovi voli saranno operati dai nostri 787 Dreamliner, assicurandoci di fornire il miglior prodotto e servizio ai nostri clienti in viaggio di lavoro o in vacanza”.

ETIHAD AIRWAYS: MENU FESTIVO PER IL PERIODO DELLE VACANZE NATALIZIE – Etihad Airways offrirà ai suoi ospiti che viaggiano su voli selezionati durante la stagione festiva uno speciale menu a tema progettato dal suo team culinario interno. Il menu includerà il tradizionale tacchino arrosto insieme a deliziosi dessert festivi. Il menu speciale sarà disponibile dal 24 al 26 dicembre in diverse destinazioni tra cui Australia, Kenya, Libano, Manila, Seul, Singapore, Sudafrica, Stati Uniti e la maggior parte dei gateway europei della compagnia aerea. Gli ospiti che visitano le lounge premium di Etihad all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi riceveranno anch’essi specialità festive. L’offerta di intrattenimento in volo E-Box di Etihad includerà una speciale collezione di programmi a tema festivo tra cui classici ispirati alle feste.