I Bombardier Global 5500 e Global 6500 ricevono la certificazione dalla FAA

Bombardier ha annunciato oggi che le sue ultime due aggiunte alla famiglia Global, i business jet Global 5500 e Global 6500, hanno ottenuto la certificazione della Federal Aviation Administration (FAA), ottenendo un altro importante traguardo dopo l’ingresso in servizio di successo a settembre e il debutto alla NBAA-BACE di Las Vegas.

“Quest’ultima pietra miliare è una notizia formidabile e inizia un nuovo capitolo nella storia della nostra famiglia Global”, ha affermato Michel Ouellette, Senior Vice President, Program Management and Engineering, Bombardier Aviation. “Con la cabina più grande delle rispettive classi, caratteristiche di design rivoluzionarie ed espressioni uniche di comfort, controllo e volo più fluido, gli aerei Global 5500 e Global 6500 hanno un futuro solido e guadagneranno l’apprezzamento di dirigenti, piloti e operatori in tutto il mondo”.

Gli aeromobili hanno superato un rigoroso flight test program e hanno ottenuto le certificazioni di Transport Canada ed EASA a poche settimane l’una dall’altra. Il motore Pearl 15 è stato progettato su misura per equipaggiare i velivoli Global 5500 e Global 6500. Con i motori appositamente progettati, il design avanzato delle ali e la ridondanza e la robustezza dei sistemi, gli aeromobili offrono una sicurezza superiore e un volo fluido per i passeggeri.

Equipaggiati con il rivoluzionario Bombardier Vision Flight Deck, i velivoli offrono una suite avionica completa che offre ai piloti comfort e controllo eccezionali.

Le cabine riprogettate a bordo di questi aerei offrono caratteristiche esclusive. I velivoli Global 5500 e Global 6500 offrono il Nuage seat brevettato e l’innovativa Nuage chaise, la prima e unica poltrona disponibile per la business aviation che si trasforma in una superficie piana per dormire o cenare in stile banchetto attorno al conference grouping table.

Questi nuovi aeromobili si basano sul successo dei velivoli Global 5000 e Global 6000, offrendo rispettivamente 700 e 600 miglia nautiche di autonomia aggiuntiva, abbinate a un vantaggio nei consumi fino al 13%, contribuendo a costi operativi molto favorevoli. Inoltre, l’aereo Global 5500 vola oltre 200 miglia nautiche più del previsto. Il Global 5500 può volare senza sosta dall’Europa occidentale alla costa occidentale degli Stati Uniti, collegando più destinazioni.

