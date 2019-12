Norwegian inaugura il nuovo volo Torino – Göteborg

Norwegian, la terza compagnia aerea low-cost in Europa, inaugura oggi la nuova rotta Torino – Göteborg, che sino a fine marzo 2020 collegherà la città piemontese alla destinazione svedese, con comodi voli settimanali.

Il nuovo collegamento è stato pensato principalmente in ottica incoming, per servire il traffico degli sciatori scandinavi che scelgono le Alpi del Nord-Ovest italiano per trascorrere le loro settimane bianche e promuove Torino come destinazione ideale per gli sport invernali per i visitatori provenienti dalla Svezia. Al contempo, la nuova rotta per Göteborg consentirà ai passeggeri piemontesi di raggiungere più facilmente il Nord Europa per ammirare paesaggi incontaminati e conoscere il fascino della cultura scandinava.

“L’Italia riveste un ruolo molto importante nei nostri piani di sviluppo: siamo quindi felici di poter dare il via a questo nuovo collegamento da Torino, che diventa così la nostra nona destinazione all’interno del network italiano. Grazie al nuovo volo verso Göteborg, che prevede una frequenza settimanale ogni sabato, il Piemonte si apre alla seconda città svedese e alla sua regione di Götaland. Norwegian è così consolidata come riferimento per tutti quei passeggeri italiani che vogliono scoprire la Scandinavia e, allo stesso modo, per tutti quei passeggeri nordici desiderosi di visitare il Belpaese”, ha dichiarato Amanda Bonanni, Sales Executive di Norwegian in Italia.

“Il nuovo collegamento di linea di Norwegian amplia il ventaglio di rotte di Torino Airport attive nella stagione invernale 2019/2020, rafforzando la vocazione dello scalo come aeroporto della neve. La Scandinavia è uno dei mercati di riferimento per il nostro territorio in ottica incoming per il prodotto sci e il fatto che Norwegian decida di operare questa nuova rotta di linea ne conferma l’importanza strategica”, ha sottolineato Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport.

La partenza da Göteborg è prevista alle ore 7:30 con arrivo a Torino alle 9:45; il volo verso la Svezia prevede invece la partenza alle 10:45 e l’arrivo a destinazione alle 13:05. Il collegamento verrà effettuato fino a sabato 28 marzo 2020.

