Air Kiribati riceve il suo primo Embraer E190-E2

Air Kiribati, compagnia di bandiera della Repubblica di Kiribati, ha ricevuto il suo primo E190-E2. Embraer ha annunciato il contratto con il governo di Kiribati, in collaborazione con la sua compagnia aerea nazionale, Air Kiribati, nel dicembre 2018. La compagnia aerea ha ordinato due E190-E2 e ha diritti di acquisto per altri due.

“L’aviazione è fondamentale per qualsiasi nazione insulare e Kiribati non fa eccezione. Il nostro governo ha preso la decisione consapevole di prendere nelle nostre mani l’opportunità di sbloccare la prosperità economica per il nostro popolo e la nostra nazione attraverso l’acquisto di questi due velivoli”, ha affermato Willie Tokataake, Minister for Information, Communication, Transport and Tourism Development of the Kiribati Government. “L’arrivo del nostro primo jet è il culmine di tre anni di visione, pensiero strategico, attenzione del governo, ricerca, valutazione, duro lavoro, impegno, collaborazione e una buona dose di problem solving”.

Air Kiribati è l’operatore di lancio per l’E190-E2 in Asia Pacifico. Il velivolo sarà configurato in un layout a doppia classe per 92 passeggeri in totale, con 12 posti in business class e 80 posti in economy class. Air Kiribati può ora volare rotte nazionali e internazionali più lunghe di quanto non faccia attualmente con la sua flotta di turboprop.

“Questo è il primo E190-E2 consegnato nella regione del Pacifico”, ha dichiarato Cesar Pereira, Asia Pacific Vice President, Embraer Commercial Aviation. “Siamo onorati che Air Kiribati abbia selezionato l’E190-E2 come la soluzione migliore per il difficile ambiente di volo della compagnia aerea. L’E190-E2 ha una tecnologia all’avanguardia ed è il jet single aisle più efficiente dal punto di vista dei consumi e rispettoso dell’ambiente. Questi attributi sono estremamente importanti per Kiribati”.

Con un range fino a 2.850 miglia nautiche, l’E190-E2 può servire destinazioni in tutta la vasta area di Kiribati.

Con quattro fusi orari e composto da più di 30 isole, Kiribati è l’unico paese al mondo ad essere presente in tutti e quattro gli emisferi. Embraer è presente nel Pacifico da quando il primo Bandeirante è stato consegnato a un cliente in Australia nel 1978. La società continua a supportare gli operatori in Oceania oltre 40 anni dopo.

