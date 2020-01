Airbus collabora con Aston Martin per il lancio dell’elicottero ACH130 Aston Martin Edition

L’ACH130 Aston Martin Edition, la prima offerta della recente collaborazione tra Aston Martin Lagonda e Airbus Corporate Helicopters, è stato presentato oggi a Courchevel, nelle Alpi francesi.

Questa elegante edizione speciale dell’elicottero ACH130 è dotata di una gamma di quattro design interni ed esterni generati da Aston Martin che soddisferanno i proprietari di elicotteri e i piloti che apprezzano il piacere di possedere e guidare auto di lusso ad alte prestazioni.

I designer aeronautici di Airbus Corporate Helicopters (ACH) e i designer automobilistici di Aston Martin hanno lavorato a stretto contatto per oltre un anno, sposando i valori chiave di eccellenza, qualità e servizio di ACH con l’impegno di Aston Martin per la bellezza, l’artigianato e l’arte automobilistica, per portare un nuovo livello di estetica e rigorosa attenzione ai dettagli per il mercato degli elicotteri.

Disponibili in quattro livree esterne con interni complementari, gli elicotteri sono impreziositi da elementi distintivi Aston Martin, a partire dalle iconiche ali Aston Martin, che sono impresse su lussuosi elementi in pelle, posizionati in tutta la cabina.

Ognuno di questi elicotteri in edizione speciale avrà una placca inclusa sul cruscotto che mostra i loghi della partnership, la registrazione dell’aeromobile, il numero di edizione e il nome del proprietario, se lo desidera includere.

Marek Reichman, Aston Martin Vice President and Chief Creative Officer, ha dichiarato: “Abbiamo una nostra serie di principi di progettazione automobilistica, ma negli ultimi anni abbiamo imparato come applicare i nostri principi ad altre aree del design, come l’architettura, le motociclette e ora gli elicotteri. Questa prima applicazione delle nostre pratiche di progettazione su un elicottero ha rappresentato una serie di sfide interessanti, ma ci siamo divertiti a superarle. La bellezza è di vitale importanza per Aston Martin e per i nostri clienti e pensiamo che l’ACH130 Aston Martin Edition sia una macchina intrinsecamente bella. Ha fornito una meravigliosa tela su cui lavorare, quindi non vediamo l’ora di vedere la reazione di tutti”.

Frédéric Lemos, Head of Airbus Corporate Helicopters, ha commentato: “L’ACH130 Aston Martin Edition è posizionato in modo ottimale sul mercato per i proprietari che traggono soddisfazione dal pilotaggio personale dei loro aeromobili e genera una forte fedeltà al marchio. Allo stesso modo, i prodotti Aston Martin sono auto per i conducenti che amano essere al volante e ispirano un attaccamento paragonabile al brand. Quindi sono il partner perfetto per noi nello sviluppo di questa nuova superba ACH130 Aston Martin Edition”,

L’ACH130 Aston Martin Edition è disponibile su richiesta con consegne dal 1° trimestre 2020.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Adrien Daste/Airbus)