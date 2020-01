News Brevi – 06.01.2020

EMIRATES: RITORNA MY EMIRATES PASS – Emirates ha annunciato il ritorno di My Emirates Pass, un’offerta che trasforma una Emirates boarding pass in una membership card esclusiva che consente ai clienti di usufruire di vantaggi speciali e sconti fino al 50% in oltre 500 punti vendita e destinazioni per il tempo libero negli Emirati Arabi Uniti. Il pass consente ai passeggeri Emirates che volano da e per Dubai dal 1° gennaio al 31 marzo 2020 di sfruttare meglio la città durante la loro sosta o vacanza. Per sbloccare i numerosi vantaggi del My Emirates Pass i clienti possono semplicemente mostrare la loro Emirates boarding pass e un documento d’identità valido presso uno dei punti vendita partecipanti. Per ulteriori informazioni su Emirates, incluso come prenotare i voli e un elenco completo di termini e condizioni per questa offerta, visitare www.emirates.com.

EMIRATES AGGIUNGE MENU VEGANI NEL MESE DI GENNAIO – Con la crescente popolarità dei pasti vegani tra i suoi clienti, Emirates celebra il Veganuary a bordo includendo un’opzione aggiuntiva a base vegetale nei suoi menu per il mese di gennaio. Mentre i pasti vegani possono essere prenotati in anticipo su tutti i voli e le classi, questa è la prima volta che Emirates include un’opzione vegana prontamente disponibile nei suoi menu. Il pasto a base vegetale è disponibile come quarta main course option nei menu di First e Business Class sui voli da Dubai verso Stati Uniti, Europa, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica e Addis Abeba. Emirates offre anche un’opzione vegana in Economy sui voli per Addis Abeba questo mese. L’anno scorso Emirates ha servito 345.000 pasti speciali con base vegetale ai clienti a bordo. La compagnia aerea ha oltre 170 ricette vegane nella sua cucina e per gennaio servirà alcuni nuovi piatti.

QATAR AIRWAYS E QATAR DUTY FREE SPONSORIZZANO IL QATAR EXXONMOBIL OPEN 2020 – Qatar Airways e Qatar Duty Free (QDF) sono sponsor della 29° edizione del Qatar ExxonMobil Open, che si svolgerà da oggi fino all’11 gennaio 2020 al Khalifa International Tennis and Squash Complex a Doha. Il Qatar ExxonMobil Open 2020 presenterà alcuni dei migliori giocatori di tennis del mondo. Il torneo è uno dei due Association for Tennis Professionals (ATP) World Tour events che si svolgono in Medio Oriente. Qatar Airways detiene un ampio portafoglio di sponsorizzazioni sportive globali, sponsorizzando eventi sportivi di alto livello e alcune delle più grandi squadre di calcio tra cui AS Roma, Boca Juniors e FC Bayern München. Qatar Airways è anche official FIFA partner.

AIR FRANCE PREVEDE DI OPERARE L’INTERO FLIGHT SCHEDULE IL 6 E 7 GENNAIO 2020 – Come parte degli scioperi relativi alle modifiche proposte dal governo al sistema pensionistico nazionale, alcuni Air France flight crew unions hanno richiesto uno sciopero dal 6 al 9 gennaio 2020, anche se le discussioni tra il governo e i sindacati hanno portato a garanzie per il futuro sistema pensionistico per i flight crews e gli avvisi di sciopero precedentemente depositati sono stati revocati dai sindacati maggioritari. Il 6 e 7 gennaio 2020 Air France prevede di operare l’intero flight schedule. Air France ricorda che ha operato l’intero flight schedule dall’inizio del movimento di sciopero nazionale nel dicembre 2019, ad eccezione degli aggiustamenti del flight schedule previsti dalla French Civil Aviation Authority (DGAC) che hanno interessato tutte le compagnie aeree operanti in Francia.