ANA introduce il traduttore simultaneo Pocketalk negli aeroporti giapponesi

All Nippon Airways sta introducendo negli aeroporti giapponesi il traduttore interattivo avanzato POCKETALK® con lo scopo di aiutare il personale di terra del vettore e i passeggeri internazionali a comunicare meglio. I primi dispositivi POCKETALK®, device prodotti da SOURCENEXT, saranno presenti nella lobby e ai gate d’imbarco dell’aeroporto internazionale Itami di Osaka; a regime saranno circa 200 i dispositivi utilizzabili in una cinquantina di aeroporti giapponesi.

ANA è costantemente alla ricerca di opportunità per migliorare l’esperienza di viaggio del passeggero, e questo include l’adozione di iniziative in grado di rendere il nostro servizio negli aeroporti il più inclusivo e conveniente possibile. La nostra vocazione al servizio a all’ospitalità giapponese ci ha guidato nella ricerca di modi innovativi di utilizzare la tecnologia per migliorare l’esperienza del passeggero. Fornire POCKETALK® al nostro staff semplificherà la comunicazione con i viaggiatori globali e permetterà loro di soddisfare al meglio le esigenze di chi viaggia. Masaki Yokai, Senior Vice President di ANA

POCKETALK® è un traduttore portatile in tempo reale che permetterà al personale di terra di ANA presente negli aeroporti nazionali di comunicare con tutti i passeggeri in modo istantaneo e naturale, indipendentemente dalla lingua parlata. Ha la capacità di tradurre fino a 74 lingue, compresi vari dialetti e frasi idiomatiche di uso comune. Utilizzando questo dispositivo, il personale ANA potrà interloquire con i passeggeri in situazioni in cui la barriera linguistica poteva essere un problema.

(Fabrizio Ripamonti)