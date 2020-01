EmbraerX ed Elroy Air collaborano per l’Unmanned Air Cargo

EmbraerX, disruptive business subsidiary di Embraer, annuncia la sua espansione nel commercial air cargo market, attraverso un accordo di collaborazione con Elroy Air, annunciato al CES 2020. Questa collaborazione consentirà alle aziende di accelerare l’unmanned air cargo market in tutto il mondo, sfruttando i 50 anni di esperienza nel settore di Embraer con i nuovi audaci sviluppi di Elroy Air negli autonomous aircraft systems.

“Per continuare a creare soluzioni a beneficio dell’umanità in generale, riteniamo che il cargo market sia fondamentale per gli autonomous aircraft”, ha affermato Antonio Campello, Presidente e CEO di EmbraerX. “Il boom dell’eCommerce sta costringendo il cargo market a crescere e a cercare nuove soluzioni, creando una necessità di maggiore flessibilità. Il nostro approccio olistico all’accelerazione di questo mercato includerà la collaborazione con Elroy Air e il suo sistema Chaparral, in grado di consegnare merci (250-500 libbre) su distanze fino a 300 miglia, nonché il nostro lavoro in servizi associati e air traffic management solutions”.

“Elroy Air mira ad aprire un nuovo capitolo per il logistic market con point-to-point autonomous aerial cargo systems”, ha dichiarato Dave Merrill, CEO di Elroy Air. “Chaparral, Vertical Takeoff and Landing (VTOL) cargo delivery aircraft di Elroy Air, opererà senza aeroporti o stazioni di ricarica ed è ottimizzato per il trasporto merci con carico e scarico automatizzati. La nostra collaborazione con EmbraerX accelererà il nostro percorso verso l’implementazione nei commercial freight markets”.

Questa collaborazione fa parte dell’approccio multi-progetto di EmbraerX per sviluppare ulteriormente l’ecosistema della mobilità aerea e creare le condizioni affinché persone e merci possano spostarsi in modo semplice e conveniente. Oltre al cargo, EmbraerX è impegnata in diversi progetti, tra cui lo sviluppo di un eVTOL incentrato sulla Urban Air Mobility, un Urban Air Traffic Management (UATM) system su misura e una business platform indipendente dalla flotta, Beacon, per ottimizzare i servizi.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Elroy Air/Embraer)