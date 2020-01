GE Aviation equipaggia il primo volo del Boeing 777X con i motori GE9X

“A nome del team GE, congratulazioni a Boeing per il primo volo del 777X. L’enorme traguardo di oggi è una testimonianza dell’eccezionale lavoro e dedizione di entrambe le società”, ha affermato David Joyce, president and CEO of GE Aviation and GE corporate vice chairman. “Siamo orgogliosi del nostro ruolo di “power under the wings” del 777X e di fornire a questo velivolo all’avanguardia la tecnologia avanzata di GE”.

GE Aviation progetta e collauda il motore GE9X dal 2013. In preparazione del volo di oggi, GE Aviation aveva precedentemente condotto 72 test flights del GE9X per un totale di oltre 400 ore sul suo Boeing 747 flying test bed in Victorville, California. Ad oggi, il programma GE9X ha completato oltre 4.100 ore di ground and air testing, nonché 6.500 cicli.

GE Aviation sta completando i certification testing del GE9X e prevede che il motore verrà certificato entro la fine dell’anno. Sono stati prodotti otto motori GE9X e due ricambi per supportare il Boeing test program. I motori dei primi tre velivoli sono stati consegnati.

“Il flight test program del Boeing 777X con il GE9X convaliderà gli obiettivi di performance e i vantaggi di questa combinazione di aereo e motore”, ha affermato Ted Ingling, GE9X program manager. “Il GE9X è il jet engine più efficiente dal punto di vista dei consumi che GE abbia mai prodotto”.

Il motore GE9X, nella classe di spinta da 100.000 libbre, ha il più grande fan da 134 pollici, con composite fan case e 16 carbon fiber composite fan blades di quarta generazione. Altre caratteristiche chiave includono: next generation high-pressure compressor con pressure-ratio 27:1; low emissions TAPS III combustor di terza generazione; 3D-printed parts; ceramic matrix composite (CMC) material nel combustore e nella turbina.

GE Aviation fornisce anche Common Core System (CCS), Enhanced Airborne Flight Recorder (EAFR), Electrical Load Management System (ELMS), Backup Generator and Backup Converter (BUG/BUC) per il Boeing 777X.

IHI Corporation, Safran e MTU Aero Engines AG partecipano al GE9X engine program.

(Ufficio Stampa GE Aviation)