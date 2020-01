Primo volo del Boeing 777X: il commento del costruttore

Il nuovo Boeing 777X Boeing è decollato ieri per la prima volta, entrando nella fase successiva del suo rigoroso test program. Basato sul 777 e con le tecnologie collaudate del 787 Dreamliner, il 777X è partito dal Paine Field di Everett, Washington, alle 10:09 ora locale per un volo di tre ore e 51 minuti sullo stato di Washington, prima dell’atterraggio al Boeing Field di Seattle.

“Il 777X ha volato magnificamente e i test di oggi sono stati molto produttivi”, ha dichiarato il Capt. Van Chaney, 777/777X chief pilot for Boeing Test & Evaluation. “Grazie a tutti i team che hanno reso possibile il risultato di oggi. Non vedo l’ora di tornare a far volare l’aereo”.

Il Capt. Chaney e il Boeing Chief Pilot Craig Bomben hanno elaborato un test plan dettagliato per verificare i sistemi e le strutture dell’aereo, mentre il test team a Seattle ha monitorato i dati in tempo reale.

“Il nostro Boeing team ha preso il twin-aisle jet di maggior successo di tutti i tempi e lo ha reso ancora più efficiente, più capace e più comodo per tutti”, ha affermato Stan Deal, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. “Il primo volo sicuro del 777X di oggi è un tributo agli anni di duro lavoro e dedizione dei nostri compagni di team, dei nostri fornitori e dei nostri partner nello stato di Washington e in tutto il mondo”.

Il primo di quattro 777-9 flight test airplanes dedicati, WH001, sarà ora sottoposto a vari controlli prima di riprendere i test nei prossimi giorni. La test fleet, che ha iniziato i ground testing a Everett lo scorso anno, subirà una serie completa di test a terra e in volo nei prossimi mesi, per dimostrare la sicurezza e l’affidabilità del progetto.

Il 777X offrirà consumi, emissioni e costi operativi inferiori attraverso un’aerodinamica avanzata, carbon-fiber composite wing di ultima generazione e l’avanzato commercial engine GE9X di GE Aviation.

Il nuovo 777X combina anche il meglio delle 777 and 787 Dreamliner cabins con nuove innovazioni. I passeggeri potranno godere di una cabina ampia e spaziosa, ampie cappelliere che si chiudono facilmente, finestrini più grandi, migliore cabin altitude e umidità, meno rumore e un volo fluido.

Boeing prevede di consegnare il primo 777X nel 2021. Il programma ha ottenuto 340 ordini e impegni dai principali vettori di tutto il mondo, tra cui ANA, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, Etihad Airways, Lufthansa, Qatar Airways e Singapore Airlines.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)