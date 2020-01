Ryanair lancia tre nuove rotte italiane verso la Grecia per l’Estate 2020

Ryanair ha annunciato oggi 3 nuove rotte italiane per la Grecia, con una nuova rotta da Milano Bergamo a Santorini a partire da maggio 2020, operata con un servizio settimanale, e 2 nuove rotte da Napoli a Corfù e Mykonos a partire da luglio 2020, rispettivamente con frequenza bisettimanale e settimanale.

Queste nuove rotte fanno parte della programmazione estiva italiana di Ryanair. I passeggeri in partenza dall’Italia possono ora prenotare le loro vacanze estive in Grecia fino ad ottobre 2020.

Chiara Ravara di Ryanair ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare 3 nuove rotte da Milano Bergamo a Santorini e da Napoli a Corfù e Mykonos, come parte della nostra programmazione per l’estate 2020. La programmazione per l’estate 2020 di Ryanair con oltre 500 rotte prevede 43,2 milioni di clienti p.a. e supporta oltre 32.400 posti di lavoro nei nostri 29 aeroporti italiani. I clienti italiani ed i visitatori possono ora prenotare offerte speciali lowcost fino alla fine di ottobre 2020. Per festeggiare, abbiamo lanciato un’offerta speciale sul nostro network europeo a partire da soli 14,99 Euro, per viaggiare a partire da oggi fino alla fine di marzo, valida per prenotazioni entro mercoledi 29 gennaio”.

(Ufficio Stampa Ryanair)