Airbus, Air France, Safran, Suez e Total accolgono con favore gli sviluppi a favore del sustainable aviation biofuel in Francia

Mentre il governo francese ha presentato le ambizioni del paese in merito ai sustainable aviation biofuels, a Tolosa, Airbus, Air France, Safran, Suez e Total riconoscono il lancio di un nuovo Call for Expression of Interest (CEI). L’ambizione presentata espone le conclusioni di un gruppo di lavoro che comprende agenzie governative e partner industriali, tutti firmatari del Green Deal nel dicembre 2017.

Questo CEI è un primo passo fondamentale verso la nascita di una sustainable aviation fuel industry in Francia. Consentirà l’identificazione di progetti di investimento in second generation sustainable aviation fuel production units in Francia, nonché misure di sostegno e incentivi a favore di tali investimenti.

L’implementazione di un’industria economicamente sostenibile e duratura è la chiave per accelerare l’uso di sustainable aviation fuel e per ridurre le emissioni nette di CO2 nel trasporto aereo, garantendo che tutti i players mantengano un vantaggio competitivo in un competitive environment e contribuiscano nell’avanzamento.

Per 18 mesi, le entità industriali sono state mobilitate e stanno lavorando a fianco del governo per promuovere la nascita di una sustainable aviation fuel industry nel paese. L’iniziativa, che costituisce la prima partnership innovativa tra attori pubblici e privati del settore, stabilisce le condizioni per lo sviluppo di industrie durature in Francia nella seguente serie di raccomandazioni: mobilitare il volume necessario di materie prime per il settore dell’aviazione; garantire che le risorse sostenibili, in particolare le risorse sostenibili provenienti dall’economia circolare, siano utilizzate per produrre advanced sustainable aviation fuel; garantire che l’industria sia economicamente sostenibile per tutti gli attori della value chain attraverso adeguati piani di incentivazione; utilizzare l’airport logistics distribution networks esistente; supportare e promuovere la diversificazione della produzione.

L’espansione del sustainable aviation fuel costituisce una leva strategica per ridurre le emissioni nette di CO2 del trasporto aereo.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)