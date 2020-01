Ryanair sigla accordo con Rentalcars.com

Ryanair ha annunciato oggi la sua collaborazione con Rentalcars.com. Integrando la piattaforma di Rentalcars.com nel suo gruppo, Ryanair utilizza la tecnologia più innovativa del settore per creare un’esperienza leader nel mercato ed agevole per l’utente, che permetterà di ottenere un maggior numero di prenotazioni di autonoleggio rispetto agli anni precedenti.

A seguito del miglioramento del percorso dei clienti attraverso piattaforme Web, Mobile e App, ai clienti di Ryanair non sarà solo offerta la più ampia scelta di auto disponibili, ma potranno anche ricevere consigli personalizzati e dinamici, insieme alla comparazione di tariffe per il noleggio auto in 60.000 località, situate in 160 paesi. Rentalcars.com ha anche sviluppato un centro di assistenza clienti 24/7 per il noleggio auto di Ryanair, offrendo ai suoi viaggiatori l’accesso ad un servizio di chat in diretta, disponibile in più lingue.

La collaborazione promuoverà anche i servizi di autonoleggio di Europcar, forniti da Rentalcars.com, esclusivamente attraverso canali offline, quali annunci durante il volo e sulle carte d’imbarco, offrendo sconti dedicati ai clienti Ryanair.

Greg O’Gorman, Director of Ancillary Revenue di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di collaborare con Rentalcars.com, continuando ad innovare il nostro servizio Car Hire e a personalizzare ulteriormente la nostra offerta di prodotti per i nostri 154 milioni di consumatori all’anno. Rentalcars.com utilizza una tecnologia innovativa così da poter continuamente ottimizzare il percorso dell’utente ed offrendo ai nostri clienti la scelta, il valore e la cura migliori sul mercato. I clienti Ryanair godono già delle tariffe più basse in Europa e la nostra nuova collaborazione con Rentalcars.com garantirà loro anche di disporre del miglior servizio di noleggio auto, disponibile solo attraverso il sito web Ryanair.com”.

Ady Guthrie, Commercial Director of Transport Partnerships di Rentalcars.com, ha aggiunto: “Questa collaborazione rafforzerà ulteriormente la nostra posizione come fornitori di noleggio auto per le principali compagnie aeree e per il trasporto in generale, ed è una testimonianza del duro lavoro svolto dal team Rentalcars.com. Siamo stati guidati dall’utilizzo di una nuova tecnologia all’avanguardia, così da facilitare il noleggio di auto per i viaggiatori, indipendentemente da dove essi si trovino. Siamo pertanto lieti di aver aiutato Ryanair a realizzare questo obiettivo condiviso, per i suoi 154 milioni di consumatori all’anno. Dal momento che i viaggiatori si aspettano di prenotare ogni singolo aspetto del loro viaggio in una volta sola, continueremo a sperimentare con i nostri partner per aiutare il settore a reagire ed a fornire il viaggio realmente connesso”.

