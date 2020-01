Wizz Air lancia il servizio “Auto Check-In”

Wizz Air ha introdotto il suo nuovo servizio “Auto Check-in”, che consente ai clienti di ottenere le carte d’imbarco 50 ore prima del volo. Questo nuovo prodotto innovativo è stato progettato per i clienti che desiderano prenotare i loro biglietti senza preoccuparsi delle carte d’imbarco.

Il sistema di prenotazione effettuerà il check-in dei passeggeri che hanno acquistato questo servizio, 50 ore prima della partenza, assegnando automaticamente un posto (casuale o preselezionato) e inviando la carta d’imbarco via e-mail al cliente. Il servizio può essere aggiunto durante la prenotazione del volo o nella pagina dell’itinerario. Il check-in automatico è incluso nel pacchetto WIZZ Plus, ma può anche essere aggiunto a WIZZ Flex, check-in in aeroporto, partner viaggio Flessibile o WIZZ Priority. L’Auto Check-in è disponibile a un costo minimo di Euro 1,50 a passeggero per volo. Ulteriori informazioni sul prodotto e i termini e le condizioni sono disponibili all’indirizzo https://wizzair.com/it-it/info-servizi/servizi-wizz/check-in-automatico.

Andras Rado, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare l’aggiunta di un altro servizio innovativo al nostro portfolio di prodotti in continua crescita. Il tempo sta diventando sempre più importante quando si pianificano viaggi di lavoro o di piacere. Con il nostro nuovo servizio di Auto Check-in i clienti possono risparmiare tempo, lasciare il compito di effettuare il check-in e scaricare le carte di imbarco a WIZZ e concentrarsi su ciò che è veramente importante per loro. Noi di Wizz Air monitoriamo costantemente i trend dei consumatori e continuiamo a sviluppare nuovi prodotti e servizi per rendere il viaggio dei nostri clienti sempre più fluido”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)