Con Vueling collegamento diretto da Milano Bergamo a Barcellona

L’offerta di Vueling per la stagione estiva 2020 si inaugura con il collegamento diretto Milano Bergamo-Barcellona El Prat che, dopo i voli speciali operati durante le festività natalizie, diventa ora un’offerta stabile a partire dal prossimo 29 marzo.

La richiesta crescente di collegamenti tra queste due città ha imposto a Vueling di rendere costante l’offerta di questo collegamento che sarà operativo ogni giorno e metterà a disposizione 75.600 posti nel corso della stagione.

Le prenotazioni sono già disponibili sul sito www.vueling.it e permetteranno a tutti i passeggeri italiani di acquistare con largo anticipo le loro prossime vacanze pasquali.

“Siamo contenti di poter confermare l’operatività di questa rotta che con i voli speciali si era confermata come molto interessante per i passeggeri italiani. In Vueling lavoriamo per offrire ai nostri clienti un servizio sempre più ricco e completo e una customer experience di massima qualità e questa scelta va certamente in questa direzione”, ha commentato Silvana Napolitano, Vueling Country Manager in Italia.

“Accogliamo con soddisfazione l’ingresso di Vueling nella operatività giornaliera da e per l’Aeroporto di Milano Bergamo, sostenuto dall’apprezzamento ricevuto dai passeggeri del terzo scalo italiano che hanno già utilizzato i voli offerti dalla compagnia aerea in periodi precedenti”, dichiara Giacomo Cattaneo, Direttore Aviation SACBO. “Il collegamento offerto da Vueling con Barcellona sarà apprezzato anche per la connettività con numerose destinazioni non raggiunte direttamente dal nostro scalo”.

Il collegamento, inoltre, permetterà ai viaggiatori di utilizzare in modo vantaggioso le molteplici connessioni verso destinazioni iberiche non servite direttamente dallo scalo di partenza. Le destinazioni raggiungibili in connessione con voli Vueling dall’Aeroporto El Prat sono, tra le altre, Algeri, Oviedo-Asturias, Bilbao, Granada, La Coruña, Minorca, Nizza, Parigi Charles De Gaulle.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)