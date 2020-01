Embraer e SkyWest siglano ordine per 20 E175

Embraer e SkyWest hanno firmato un ordine fermo per 20 E175 in una configurazione a 76 posti. L’ordine ha un valore di 972 milioni di USD, basato sui prezzi di listino del 2019 ed è già incluso nel portafoglio ordini del quarto trimestre 2019 di Embraer. Le consegne dovrebbero iniziare nella seconda metà del 2020.

“Embraer e SkyWest godono di una partnership segnata da una lunga storia di servizi ai mainline carriers e apprezziamo l’opportunità di aprire nuove strade”, ha affermato Charlie Hillis, Vice President, Sales & Marketing, North America, Embraer Commercial Aviation. “Oggi siamo lieti di annunciare che questi 20 nuovi aeromobili saranno i primi E-Jets operati da SkyWest all’interno dell’American Airlines network”.

“Siamo lieti di continuare a far avanzare la nostra posizione nel settore con questo ultimo ordine di nuovi aeromobili Embraer”, ha dichiarato Chip Childs, President and Chief Executive Officer of SkyWest, Inc. “Apprezziamo la partnership di lunga data con Embraer e non vediamo l’ora di operare questo eccezionale aereo per tutti e quattro i nostri mainline partners”.

La relazione di Embraer con SkyWest risale al 1986, quando SkyWest iniziò a operare il turboprop EMB 120 Brasilia. Con questo ordine aggiuntivo per l’E175, SkyWest ha acquistato oltre 180 aerei di questo modello dal 2013.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)