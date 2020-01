IAG: nuovi Chief Executive per Iberia e Vueling

International Airlines Group (IAG) annuncia che Javier Sánchez-Prieto, attualmente Vueling chairman and chief executive, è stato nominato chairman and chief executive of Iberia.

Marco Sansavini, attualmente Iberia chief commercial officer, è stato nominato chairman and chief executive of Vueling.

Sia Javier che Marco assumeranno i loro nuovi ruoli alla fine di marzo, quando l’IAG chief executive Willie Walsh si dimetterà per essere sostituito da Luis Gallego, attualmente Iberia chairman and chief executive (leggi anche qui).

Willie Walsh afferma: “Vorrei congratularmi con Javier e Marco per i loro nuovi ruoli e sono assolutamente fiducioso che saranno le persone giuste per guidare Iberia e Vueling. Entrambi hanno lavorato nel Gruppo per diversi anni e hanno una fantastica esperienza, dimostrando ancora una volta che abbiamo persone estremamente talentuose internamente e che siamo in grado di promuoverle”.

Luis Gallego ha dichiarato: “Sia Javier che Marco hanno una notevole conoscenza ed esperienza del mercato spagnolo e dei mercati internazionali. Sono lieto che faranno parte del mio team quando assumerò il mio nuovo ruolo e sono fiducioso che continueranno a sviluppare le strategie di successo delle loro linee aeree”.

Javier ha guidato Vueling negli ultimi tre anni. È stato in precedenza strategic planning and finance director at Iberia tra il 2013 e il 2016. Javier è stato Iberia Express chief financial officer quando è stata formata nel 2012.

Marco è stato Iberia chief commercial officer per sette anni. In precedenza ha lavorato in ruoli commerciali e strategici senior in Alitalia e Air France-KLM.

Javier Sánchez-Prieto ha dichiarato: “È un grande onore guidare Iberia. La compagnia aerea ha intrapreso una trasformazione eccezionale e il mio obiettivo è quello di assicurargli sempre più forza”.

Marco Sansavini ha dichiarato: “Negli ultimi sette anni ho avuto l’opportunità unica di lavorare fianco a fianco con un grande team sotto la guida di Luis. Sono lieto di accettare il ruolo in Vueling e non vedo l’ora di continuare a sviluppare modelli di business di successo in futuro”

(Ufficio Stampa International Airlines Group)