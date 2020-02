News Brevi – 11.02.2020

AIRBUS: UPDATE SULLA TIANJIN FINAL ASSEMBLY LINE – Airbus segue da vicino l’evoluzione della situazione del Coronavirus e segue i consigli dell’Organizzazione mondiale della sanità, aggiornando regolarmente il personale sulla situazione e sulle precauzioni necessarie da adottare. Airbus China sta osservando i requisiti del governo cinese ed è stata autorizzata dalle autorità cinesi a riavviare le operazioni della Tianjin Final Assembly Line. Ciò significa che può aumentare gradualmente la produzione, implementando nel contempo tutte le misure di sicurezza necessarie per i dipendenti. Airbus fornirà aggiornamenti all’evolversi della situazione.

ALITALIA: A GENNAIO LA PIU’ PUNTUALE IN EUROPA TRA I VETTORI TRADIZIONALI – Con il 92,4% dei voli atterrati in orario, nello scorso mese di gennaio Alitalia è risultata la compagnia aerea più puntuale in Europa fra i vettori tradizionali (non low-cost). A certificarlo è l’“Airline On-Time Performance Report” di Cirium. Confrontando le diverse classifiche per area geografica elaborate nel report di Cirium, emerge inoltre che Alitalia si è posizionata al secondo posto nel mondo fra i vettori tradizionali per la puntualità dei propri voli. Il dato del primo mese del 2020 conferma l’andamento operativo della Compagnia italiana e segue quello relativo all’intero 2019 quando Alitalia è risultata la seconda compagnia aerea più puntuale in Europa e la settima nel mondo, salendo di una posizione nella classifica mondiale rispetto al 2018. Con il risultato registrato a gennaio, inoltre, Alitalia ha migliorato le proprie performance operative rispetto allo stesso mese dei due anni precedenti quando la puntualità in arrivo si era attestata all’89% nel gennaio 2019 e al 91,9% nel gennaio 2018.

TURKISH AIRLINES AGGIUNGE MALABO AL SUO NETWORK – Turkish Airlines lo scorso 7 febbraio ha introdotto i collegamenti verso Malabo, capitale della Guinea Equatoriale, che rappresenta la 319° destinazione per la compagnia aerea. I voli verso Malabo, 60° destinazione di Turkish Airlines in Africa, saranno operati sulla rotta Istanbul – Port Harcourt – Malabo – Istanbul, con aeromobili Boeing 737-900.

TURKISH AIRLINES: PASSEGGERI INTERNAZIONALI IN AUMENTO A GENNAIO – Turkish Airlines ha annunciato i risultati del traffico passeggeri e cargo di gennaio. Il load factor internazionale è cresciuto dell’1,6% raggiungendo circa l’80%, mentre quello domestico è calato di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, raggiungendo circa l’87%. Il numero totale di passeggeri internazionali a gennaio è cresciuto del 10% rispetto allo stesso mese del 2019.

AZUL: ENTRO IL 2022, IN FLOTTA SOLO AEROMOBILI DI NUOVA GENERAZIONE – Azul Linee Aeree Brasiliane compie un ulteriore passo verso il raggiungimento del suo piano di rinnovamento della flotta e pone il 2022 come “deadline” per volare sulle rotte domestiche utilizzando solo aeromobili di nuova generazione. Come risultato di questa decisione, alla fine del prossimo triennio, il vettore avrà a disposizione una flotta più eco-friendly ed efficiente dal punto di vista finanziario e dei consumi. Le due tipologie di aeromobili che verranno impiegate per raggiungere questo obiettivo saranno gli A320neo e gli Embraer E2.

PASSEGGERI IN AUMENTO A GENNAIO PER SAS – Il numero di clienti che hanno viaggiato con SAS a gennaio è aumentato del 3,2% rispetto allo scorso anno, a 1.889.000 milioni di passeggeri. La capacità totale in ASK e il traffico in RPK sono aumentati rispettivamente dell’1,5% e del 2,8%, rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La crescita è stata trainata dall’aumento della domanda sulle rotte intrascandinave, europee e domestiche. L’aumento della domanda si riflette in un passenger load factor migliorato (+0,8 punti percentuali). “È soddisfacente notare che la nostra migliore qualità operativa, l’offerta dei clienti e l’introduzione di nuovi aeromobili consente a SAS di rafforzare la sua posizione e guadagnare quote di mercato nei nostri mercati nazionali”, afferma Rickard Gustafson, CEO di SAS.

QANTAS: NUOVO COLLEGAMENTO TRA BRISBANE E SAN FRANCISCO – Qantas volerà direttamente da Brisbane a San Francisco per la prima volta, con un nuovo Boeing 787-9 Dreamliner. Il servizio da Brisbane a San Francisco (QF59) segna la prima volta che le due città sono collegate da voli non-stop. Qantas opera attualmente voli diretti giornalieri da Sydney a San Francisco e quattro volte a settimana da Melbourne a San Francisco. Il nuovo volo da Brisbane opererà tre giorni alla settimana, il martedì, giovedì e domenica. Ad aprile Qantas inizierà a volare da Brisbane a Chicago, in quanto aggiunge un altro percorso unico al suo network utilizzando il Dreamliner. Qantas inoltre raddoppierà i suoi voli tra Adelaide e Kangaroo Island, a seguito della decisione a sorpresa di Regional Express (Rex) di uscire dalla rotta.

AIR FRANCE-KLM: IL TRAFFICO DEL MESE DI GENNAIO 2020 – Nel mese di gennaio 2020 il Gruppo Air France-KLM ha trasportato 6.683.000 passeggeri (+2,8% rispetto a gennaio 2019), con un load factor pari a 85,9% (+0,3 punti percentuali). Il traffico in RPK è in aumento del 3,3%, mentre la capacità in ASK è aumentata del 2,9%. Transavia ha trasportato 841.000 passeggeri (-2,5%), con un load factor pari all’89,8% (+0,7 punti percentuali). Il totale attività passeggeri del Gruppo vede 7.524.000 passeggeri trasportati (+2,2%), con un load factor che si attesta a 86,1% (+0,3 punti percentuali).

ANA COLLABORA CON TOYOTA PER IL TEST DI UN AUTONOMOUS TOWING TRACTOR – All Nippon Airways (ANA) collaborerà con Toyota Industries Corporation per condurre i test di un advanced automatic towing tractor al Chubu Nagoya Centrair International Airport dal 10 febbraio al 14. I test sono progettati per fornire i dati necessari per garantire che il trattore sarà in grado di gestire una varietà di situazioni del mondo reale quando sarà messo in servizio. “ANA vuole essere leader nelle ultime innovazioni tecnologiche e i test dell’autonomous tractor con Toyota Industries si adattano perfettamente al nostro patrimonio di innovazione”, ha affermato Shinichi Abe, Executive Vice President of ANA.

GE AVIATION: SERVICE AGREEMENT CON JAPAN AIRLINES – Japan Airlines (JAL) ha firmato un nine-year TrueChoice Flight Hour Agreement che copre i motori GEnx-1B della sua flotta Boeing 787. L’accordo ha un valore di $1,3 miliardi. “JAL è stato il cliente di lancio del motore GEnx-1B e GE Aviation è orgogliosa di continuare il supporto alla compagnia aerea con uno dei suoi key engine programs”, ha detto Jason Tonich, Vice President and General Manager of Global Sales and Marketing at GE Aviation.

EMIRATES GROUP E GE AVIATION: PARTE IL GE LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME – Emirates Group e GE Aviation hanno dato il via ufficiale al GE Leadership Development Programme per 28 dipendenti degli Emirati Arabi Uniti presso Emirates Group. L’inizio del programma fa seguito al protocollo d’intesa firmato tra le due organizzazioni al Dubai Airshow 2019 e da allora i dipendenti Emirates hanno attraversato un rigoroso processo di selezione per identificare i primi partecipanti. Il GE Aviation Leadership Development Programme combina formal leadership training con action-based learning.

AIRBUS: LANCIATO IL SUN EXPLORER – Il Sun explorer spacecraft Solar Orbiter, costruito da Airbus, è stato lanciato con successo da Cape Canaveral, Florida, il 10 gennaio. La missione dell’Agenzia spaziale europea (ESA) studierà il Sole per migliorare la comprensione di come crea l’eliosfera, la vasta bolla che circonda il sistema solare. Il satellite ha 10 strumenti di rilevamento in situ e remoti, usati per scattare fotografie e raccogliere dati su particelle solari, vento solare, brillamenti solari e campo magnetico del Sole. L’ESA ha scelto Airbus a Stevenage per progettare e costruire il satellite, iniziato nel 2012, e la missione dovrebbe durare fino a 10 anni.

JAL RAFFORZA LA PARTNERSHIP CON AMADEUS – Japan Airlines annuncia un rafforzamento della partnership con Amadeus, ampliando l’accordo di distribuzione attraverso NDC. L’implementazione di Amadeus Altéa NDC aiuterà JAL a migliorare l’assistenza e la vendita delle sue offerte attraverso diversi canali, garantendo affidabilità su vasta scala. JAL distribuirà i propri contenuti NDC tramite Amadeus Travel Platform utilizzando Amadeus NDC Connect.

BOEING AUSTRALIA COMPLETA LA PRIMA LOYAL WINGMAN FUSELAGE – Il team Boeing Australia ha recentemente completato un importante assemblaggio strutturale della fusoliera per il primo Loyal Wingman. L’aeromobile è uno dei tre prototipi che saranno sviluppati nell’ambito del Loyal Wingman – Advanced Development Program in collaborazione con la Royal Australian Air Force (RAAF). “Questa è una pietra miliare entusiasmante per il programma di sviluppo e per l’industria aerospaziale australiana, mentre progrediamo con la produzione del primo aereo militare che sarà sviluppato in Australia in oltre 50 anni”, ha affermato Shane Arnott, direttore del programma, Boeing Airpower Teaming System (ATS).