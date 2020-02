Rolls-Royce inizia la produzione delle più grandi fan blades

Rolls-Royce ha avviato la produzione delle fan blades più grandi del mondo, per il suo UltraFan demonstrator engine.

Come set, le composite blades hanno un diametro di 140 pollici, quasi le dimensioni di una fusoliera narrowbody attuale, e vengono realizzate presso l’hub tecnologico dell’azienda a Bristol, nel Regno Unito. La pietra miliare segna anche l’inizio ufficiale della produzione di pezzi per il dimostratore.

UltraFan imporrà nuovi standard in termini di efficienza e sostenibilità, offrendo una riduzione nei consumi del 25% rispetto alla prima generazione di motori Trent e offrirà la stessa riduzione percentuale delle emissioni.

Parte di questo miglioramento dell’efficienza deriva dalle UltraFan composite fan blades and fan case, che riducono il peso su un aereo bimotore di 700 kg.

UltraFan, che inizierà i test a terra nel 2021 e sarà disponibile verso la fine di questo decennio, ha un design scalabile da 25.000 libbre fino a 100.000 libbre. Le pale in composito sono già state ampiamente testate su un Advanced Low Pressure System development engine, inclusi flight test sul Rolls-Royce Flying Test Bed.

Rolls-Royce celebra quest’anno i successi di una famiglia di motori che ha trasformato il modo di viaggiare, offrendo durata e affidabilità che hanno permesso alle compagnie aeree di stabilire nuovi standard di servizio.

Venticinque anni fa – il 28 febbraio 1995 – il primo motore Trent equipaggiò il primo Airbus A330 mentre completava il suo volo di consegna per Cathay Pacific a Hong Kong.

Quei 25 anni hanno visto la Trent family percorrere oltre 145 milioni di engine flying hours, trasportando circa 3,5 miliardi di persone.

La famiglia di sette membri è composta da Trent 500, Trent 700, Trent 800, Trent 900, Trent 1000, Trent XWB e Trent 7000.

Dieci anni fa erano in servizio 1.500 Trent, oggi sono poco più di 4.000 e tra dieci anni saranno circa 7.500. I motori Trent prodotti oggi nel Regno Unito, a Singapore e in Germania saranno in servizio per decenni a venire.

Vi sono altre migliaia di motori Trent già ordinati per il prossimo decennio.

Inoltre, il Rolls-Royce data innovation catalyst R2 Data Labs ha lanciato Yocova (You Connect for Value), una nuova data exchange and collaboration platform per il settore dell’aviazione. La piattaforma cerca di aiutare gli utenti fornendo uno spazio online per la condivisione e la comprensione dei dati, aperto e sicuro.

Yocova consente ai professionisti dell’aviazione di connettersi tra loro al fine di collaborare, controllare e commercializzare fonti di dati e applicazioni. La piattaforma, progettata per aiutare gli utenti a gestire ambienti di dati complessi, è stata originariamente concepita come parte della visione IntelligentEngine, come uno spazio sicuro per consentire agli utenti di condividere in modo flessibile le origini dei dati.

Da allora la piattaforma è cresciuta e ha già dato il benvenuto a un gran numero di singoli utenti, tra cui Singapore Airlines, il primo grande partecipante del settore delle compagnie aeree. Singapore Airlines ha lavorato a stretto contatto con Rolls-Royce per sviluppare il concetto di una open data collaboration and innovation platform, dal prodotto al prototipo. Oggi la compagnia aerea utilizza la piattaforma per migliorare le proprie operazioni.

Yocova è attualmente in fase beta, in cui i membri stanno aiutando a stabilire la prima generazione della piattaforma.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)