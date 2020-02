L’Aeroporto di Verona aderisce al progetto ENAC “Autismo – In viaggio attraverso l’aeroporto”

ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, e Aeroporto Valerio Catullo di Verona, hanno presentato oggi il progetto “Autismo – In viaggio attraverso l’aeroporto” ideato da ENAC con la collaborazione di Assaeroporti, le associazioni di settore e le società di gestione aeroportuale dedicato ai passeggeri con autismo e ai loro accompagnatori.

Per le persone con autismo, compiere un viaggio in aereo può rappresentare un’esperienza molto difficoltosa, guidarle e facilitarne gli spostamenti è un compito delicato, che necessita di servizi dedicati e di personale adeguatamente preparato.

L’iniziativa “Autismo – In viaggio attraverso l’aeroporto” è stata avviata in forma sperimentale sull’aeroporto di Bari nel novembre 2015 e progressivamente è stata adottata da numerosi scali italiani nel corso degli anni successivi. L’aeroporto di Venezia l’ha adottata nel febbraio 2017. L’obiettivo è quello di garantire a tutta l’utenza il pieno godimento del diritto alla mobilità.

Il progetto attuato dall’aeroporto di Verona con il coinvolgimento delle Associazioni Ants Onlus per l’Autismo e Opero Silente, offre un’assistenza adeguata ai soggetti con autismo e alle loro famiglie, per aiutarli a prepararsi e ad affrontare serenamente il loro viaggio. Gli strumenti e i servizi offerti in base alle linee guida del progetto sono:

– brochure informativa “Autismo – In viaggio attraverso l’aeroporto” scaricabile dal sito www.aeroportoverona.it che fornisce semplici raccomandazioni ed elementari strategie rivolte agli accompagnatori per aiutare bambini e adulti autistici ad accettare serenamente il loro percorso di viaggio;

– possibilità di conoscere in anticipo gli ambienti del terminal attraverso brevi descrizioni e immagini che mostrano gli spazi interni ed esterni dello scalo (disponibili sul sito);

– possibilità di effettuare una visita del terminal preparatoria al viaggio, contattando il Servizio PRM al seguente indirizzo: servizioprm@aeroportoverona.it.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il Vice Direttore Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti ENAC, Giovanna Laschena, il Direttore Commerciale Non Aviation del Gruppo Save, Andrea Geretto, il Post Holder Terminal Catullo SpA, Pierluigi Saiu, il Presidente Associazione Ants Onlus per l’Autismo, Federica Costa, il Presidente Associazione Opero Silente, Riccardo Lupo. L’Assessore alle Attività economiche e produttive, Commercio, Arredo urbano del Comune di Verona, Nicolò Zavarise ha portato il suo saluto, con parole di apprezzamento per il progetto, espressione di collaborazione tra Enti del territorio.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Verona)