Volotea: 7,6 milioni di passeggeri trasportati nel 2019

Nel 2019 Volotea ha trasportato oltre 7,6 milioni di passeggeri in tutto il suo network, attestandosi nuovamente come una delle low cost che sta crescendo più velocemente in Europa. Volotea ha operato un totale di 59.600 voli, +12% vs 2018. L’incremento registrato nel numero di passeggeri (+16% anno su anno), si affianca al più alto load factor medio totalizzato dalla compagnia che, per la prima volta, è del 94%.

Nel 2019 Volotea ha lanciato un ambizioso programma finalizzato ad aumentare la soddisfazione dei suoi passeggeri. Svariate migliorie sono state apportate nella prima metà dell’anno, grazie a un investimento totale di 15 milioni di Euro. A seguito di ciò, nel 2019, il livello di raccomandazione dei clienti Volotea è cresciuto significativamente.

In aggiunta, questi miglioramenti hanno permesso alla compagnia di incrementare l’integrità delle sue attività e la puntualità di suoi voli raggiungendo, nel 2019, un OTP 15 Departures del 75,6%, pari a un incremento di 2 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Nel 2019, Volotea continua a guidare le classifiche di affidabilità in Europa, posizionandosi come la seconda compagnia aerea europea con il minor numero di voli cancellati.

“Per Volotea, il 2019 è stato il migliore anno in termini di prestazioni operative. Abbiamo rafforzato la nostra offerta e ampliato il nostro network, offrendo elevati standard di puntualità e affidabilità. La soddisfazione dei clienti è notevolmente aumentata, a seguito degli investimenti per migliorare l’esperienza di volo a bordo di Volotea. Continueremo a crescere nel 2020, aggiungendo più rotte al nostro network europeo in rapida crescita” , ha affermato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea.

Volotea punta a svilupparsi a livello internazionale e, per il 2020, sono stati programmati più di 62.300 voli per un totale di oltre 9 milioni di posti, tutti già in vendita. Volotea opererà 354 rotte in più di 90 città.

6 nuovi Airbus A319 si aggiungeranno alla flotta di Volotea, per un totale di 39 aeromobili. Allo stesso tempo, 3 Boeing 717 saranno gradualmente sostituiti, perseguendo così l’obiettivo di diventare una compagnia aerea 100% Airbus entro la fine del 2022.

In Italia Volotea incrementerà la sua offerta del 10% e, il 28 maggio, inaugurerà la sua nuova base a Napoli, dove verranno aumentati i posti in vendita del 16%, per un totale di oltre 1 milione di biglietti disponibili. A Cagliari (base inaugurata a maggio 2019), il vettore scende in pista con mezzo milione di posti per il 2020 (+26%). In Francia, l’offerta di Volotea prevede 4 milioni di posti in vendita: gli incrementi maggiori si concentreranno a Lione (nuova base 2020) e Marsiglia (+43%). A Nantes, sono 1,25 milioni i biglietti Volotea in vendita.

Volotea rafforzerà anche le sue attività in Spagna (+16%) e Grecia (+19%) e, proprio in questi 2 Paesi, la low-cost comincerà a volare in 4 nuovi aeroporti: Barcellona e Castellón in Spagna, Kalamata e Salonicco in Grecia. Complessivamente, la compagnia aerea inizierà a volare in 8 nuovi aeroporti, raggiungendo anche Varna (Bulgaria), Hannover (Germania), Marrakech (Marocco) e Deauville nel nord della Francia.

3 nuove basi verranno inaugurate da Volotea a Napoli, Lione e Amburgo nel 2020. Amburgo, prima base Volotea in Germania, è stata selezionata per operare l’Airbus Shuttle Service, attivato lo scorso 4 novembre e che proseguirà, con Volotea, per i prossimi cinque anni.

Volotea allocherà Airbus A319 nelle sue nuove basi per incrementare la sua crescita e creare nuove opportunità di lavoro a livello locale. Volotea stima di aggiungere 150 nuove posizioni lavorative, portando così il suo organico a oltre 1.450 dipendenti tra le 16 basi in Europa e gli uffici centrali di Barcellona.

La scorsa estate il vettore ha festeggiato il 25 milionesimo passeggero trasportato dall’avvio delle sue attività nel 2012 e stima di raggiungere, prossimamente, i 30 milioni di passeggeri.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)