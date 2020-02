Air Italy: possibile licenziamento per i dipendenti della compagnia

In un proprio comunicato, Air Italy informa: “Questa mattina si è svolto un primo confronto, in conferenza telefonica, tra i liquidatori incaricati e i dipendenti di Air Italy, basati a Malpensa e a Olbia. I liquidatori hanno illustrato ai dipendenti la possibile evoluzione della procedura di liquidazione, confermando l’intenzione di adottare tutte le misure possibili di sostegno al reddito, compatibili a norma di legge con la procedura di liquidazione stessa. Verranno prese in considerazione tutte le possibilità di cessione di rami d’azienda, che comprendano il possibile mantenimento di tutti o di parte dei posti di lavoro”.

Air Italy è stata messa in liquidazione l’11 febbraio (leggi anche qui).

Potrebbe quindi prospettarsi l’ipotesi licenziamento per i dipendenti di Air Italy. I liquidatori, come indica il comunicato, stanno comunque cercando di prendere in considerazione tutte le soluzioni per mantenere i posti di lavoro, cosa che potrà verificarsi con la cessione di rami d’azienda.

(Redazione Md80.it)