Eurowings: modifiche per la tariffa Basic

Eurowings offre una tariffa BASIC rivista per i voli a corto e medio raggio a partire da marzo 2020, in cui verranno ridisegnati i singoli componenti del servizio.

Ciò renderà la tariffa BASIC “entry-level” ancora più competitiva in termini di prezzo. Come tariffa particolarmente favorevole, si distinguerà più fortemente di prima dalla tariffa SMART. Come introduzione dal 3 al 15 marzo, Eurowings sta lanciando una campagna sui prezzi, durante la quale i BASIC fare flights saranno offerti con il 20% in meno.

Con la nuova tariffa BASIC i clienti possono portare a bordo un bagaglio a mano (55x40x23 cm) come prima. Il secondo bagaglio a mano non viene più automaticamente incluso nella nuova tariffa BASIC. Le prenotazioni esistenti non sono influenzate dalla nuova politica sul bagaglio a mano. I clienti BASIC potranno aggiungere in modo flessibile il secondo bagaglio online se necessario. Un’altra nuova caratteristica è che in futuro i clienti BASIC potranno prenotare in modo flessibile l’imbarco prioritario.

Con la nuova tariffa BASIC, i clienti pagheranno solo per i componenti del servizio che richiedono esplicitamente. Ogni servizio aggiuntivo può essere prenotato in modo flessibile.

“Le statistiche della compagnia mostrano che il bagaglio a mano è uno dei principali fattori di ritardo, ad esempio quando i singoli bagagli a mano devono essere caricati dopo l’imbarco. La tariffa BASIC di nuova concezione con bagaglio a mano ridotto contribuisce in modo decisivo a ridurre ulteriormente al minimo questi ritardi e tutti i clienti Eurowings ne beneficiano. Grazie a processi ottimizzati, tra le altre cose, Eurowings è stata tra le dieci compagnie aeree più puntuali in Europa nel 2019. I passeggeri lo apprezzano molto, il che si riflette negli attuali dati sulla soddisfazione dei clienti a livelli record per Eurowings”, afferma la compagnia.

Eurowings ottimizzerà anche i suoi processi di check-in negli aeroporti in futuro: da marzo 2020 Eurowings chiederà ai propri clienti BASIC di effettuare il check-in per i propri voli esclusivamente online. Ciò porterà a ridurre notevolmente le code negli aeroporti, il che a sua volta farà risparmiare tempo prezioso ai clienti. I passeggeri BASIC che desiderano continuare ad effettuare il check-in in aeroporto possono ovviamente prenotare questa opzione in modo flessibile in anticipo come servizio aggiuntivo. Con il check-in online e la relativa memorizzazione dei dati di contatto, Eurowings può, ad esempio, informare e supportare i propri clienti in modo rapido, chiaro e completo tramite SMS ed e-mail in caso di irregolarità del volo. I clienti Eurowings che hanno prenotato la tariffa SMART o BIZclass possono comunque effettuare il check-in in aeroporto gratuitamente. Anche le regole sul bagaglio a mano rimangono invariate per loro.

La tariffa BASIC è la tariffa “entry” di Eurowings. Oltre alla tariffa BASIC, i clienti possono anche scegliere tra la tariffa SMART e la tariffa BIZclass. Queste tariffe sono specificamente adattate alle esigenze personali dei clienti e offrono la massima flessibilità: la tariffa SMART offre già numerosi servizi inclusi, come il posto desiderato, l’imbarco prioritario e due bagagli a mano a bordo. Inoltre, è possibile aggiungere ulteriori servizi aggiuntivi, come l’opzione Flex (cambio prenotazione fino alla chiusura del check-in web).

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)