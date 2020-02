GE Aviation lancia un HPT durability upgrade program per i motori CF34-8

BeauTech e Sky Regional Airlines sono i launch customers del nuovo GE Aviation CF34-8 HPT (high pressure turbine) durability upgrade program per i suoi motori CF34-8, con l’obiettivo di migliorare fleet stability, time on wing e costo di proprietà del motore. L’HPT durability upgrade program è disponibile per tutti gli operatori CF34-8, indipendentemente dal loro maintenance, repair and overhaul provider.

“Durante gli ultimi 12 mesi ci siamo concentrati sulla durata nel motore CF34-8 attraverso numerosi enhanced design improvements”, ha affermato David Kircher, general manager of Regional Engines and Services at GE Aviation. “L’HPT durability upgrade program stabilizzerà il funzionamento del motore, ridurrà gli unscheduled engine removals e gli eventi significativi, consentendo ai CF34-8 customers di pianificare in modo più efficace le loro operazioni”.

“Apprezziamo il continuo supporto di GE nel migliorare la durata e la convenienza del motore CF34-8E attraverso programmi di supporto come questo”, ha dichiarato Russ Payson, CEO e fondatore di Sky Regional.

“Siamo lieti del continuo investimento di GE Aviation nel motore CF34-8. Questo HPT durability upgrade program rafforzerà il nostro impegno a lungo termine per investire in questa engine platform”, ha dichiarato Lee Beaumont, presidente e CEO di BeauTech.

Nell’ambito del CF34-8 HPT durability upgrade program, GE Aviation fornirà ai clienti componenti aggiornati che possono essere incorporati nel motore durante la successiva revisione. Queste parti sono elencate in una serie di Service Bulletins che GE ha pubblicato e includono componenti nei fan, compressor, combustor and HPT modules. Questi componenti aggiornati, offerti con uno sconto significativo, miglioreranno durata e time on wing, portando il costo totale di proprietà in linea con le aspettative dei clienti.

Dalla sua entrata in servizio nel 2001, il motore CF34-8 ha accumulato 70 millioni di flight hours e 52 millioni di flight cycles.

(Ufficio Stampa GE Aviation)