British Airways sempre più impegnata nella rimozione della plastica monouso

British Airways ha annunciato oggi un nuovo obiettivo per rimuovere più di 700 tonnellate di plastica monouso a bordo dei suoi voli nel 2020, pari a oltre un quarto di miliardo di singoli articoli di plastica, equivalenti a oltre 30.000 valigie piene plastica monouso.

La compagnia aerea ha già lanciato iniziative per rimuovere a bordo 25 milioni di singoli articoli di plastica monouso ogni anno, equivalenti a 90 tonnellate, ora si è prefissata l’obiettivo ambizioso di aumentare di oltre il 700%.

British Airways ha lavorato a stretto contatto con i suoi fornitori per identificare alternative agli articoli in plastica monouso e quest’anno li sostituirà con il maggior numero possibile di articoli riutilizzabili o provenienti da fonti sostenibili. Ad oggi, la compagnia aerea ha ottenuto le seguenti riduzioni:

– Agitatori in plastica scambiati con alternative in bambù.

– Imballaggio in plastica ridotto sui Club World amenity kits.

– Involucro di plastica per tutta la biancheria da letto e coperte sostituito da confezionamento di carta (attualmente in fase di implementazione in tutte le cabine).

– Rimozione dell’involucro di plastica sulle cuffie, collocate all’interno di buste in carta nelle cabine World Traveller.

– Le bottiglie d’acqua a bordo sono realizzate al 50% in plastica riciclata.

– Rimozione degli inflight retail plastic bags.

L’obiettivo comprende anche la ricerca di alternative a posate di plastica monouso, bicchieri, stuzzicadenti e imballaggi. La compagnia aerea ha descritto il processo per questi cambiamenti complessi, con una quantità significativa di ricerche necessarie per garantire che i prodotti alternativi acquistati siano sostenibili in modo credibile, offrano gli stessi livelli di igiene delle loro controparti in plastica e non pesino di più degli articoli che sostituiscono.

Kate Tanner, Customer Experience Manager, British Airways, ha dichiarato: “I nostri clienti ci hanno detto che vogliono vedere questi cambiamenti e siamo lieti di aver fatto passi da gigante nel nostro viaggio per diventare più sostenibili. Abbiamo dedicato molto tempo alla ricerca di come apportare cambiamenti sostenibili senza causare impatto ambientale altrove. Ad esempio, stiamo esaminando la quantità di acqua e detergente necessaria per lavare le posate in metallo e la frequenza con cui devono essere sostituite rispetto alle posate in plastica o bambù. Alcune potenziali opzioni di sostituzione potrebbero essere più pesanti, il che avrebbe un impatto sul peso dell’aeromobile e quindi sulle nostre emissioni, quindi dobbiamo assicurarci di fare le giuste scelte per tutte le sostituzioni”.

(Ufficio Stampa British Airways)