oneworld nuovamente riconosciuta per i vini serviti in volo

oneworld è stata nuovamente riconosciuta come Best Airline Alliance ai Cellars in the Sky Awards, insieme a diverse compagnie aeree associate a oneworld che hanno ottenuto il riconoscimento best wine in-flight.

Organizzati da Business Traveller in collaborazione con l’International Wine Challenge, i premi Cellars in the Sky celebrano i migliori vini serviti in volo dalle compagnie aeree in First Class e Business Class. I vincitori sono stati svelati in una cerimonia a Londra il 24 febbraio.

Questo è l’undicesimo anno consecutivo in cui oneworld è stata insignita del riconoscimento Best Airline Alliance.

Diverse compagnie aeree membri di oneworld hanno ricevuto riconoscimenti. Malaysia Airlines ha vinto i riconoscimenti Best Overall Cellar e Best Business Class Cellar, mentre Qantas è stata premiata con la Gold Medal for Best First Class Cellar.

Per i singoli vini, Qantas ha vinto la Gold Medal for Best First Class White, American Airlines la Gold Medal for Best First Class Rosé, Malaysia Airlines la Gold Medal for Best Business Class Sparkling. La Cathay Pacific subsidiary and oneworld affiliate Cathay Dragon ha ottenuto la Gold Medal for Best First Class Sparkling.

Più di 30 compagnie aeree hanno partecipato al concorso, che è giunto al suo 34° anno. La giuria ha preso parte a degustazioni alla cieca di 250 bottiglie di vino a novembre 2019, prima di valutare i vini in autonomia.

(Ufficio Stampa oneworld)