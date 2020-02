News Brevi – 26.02.2020

THOMAS HUNDT NOMINATO EXECUTIVE VICE-PRESIDENT FINANCE DI AIRBUS HELICOPTERS – Dal 1° marzo 2020 Thomas Hundt è stato nominato Executive Vice-President Finance e membro dell’Executive Commitee di Airbus Helicopters. Già Senior Vice-President of Performance Management and Costing di Airbus Helicopters e Managing Director di Airbus Helicopters Germany, Thomas Hundt succede a Linda Honold, che andrà in pensione dopo più di tre decenni in Airbus e in altre precedenti società. Linda Honold ha iniziato la sua carriera in MTU Aeroengines nel 1988, dove ha iniziato nella funzione Controlling. Ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali prima di diventare nel 2012 Executive Vice-President Finance di Airbus Helicopters. Thomas Hundt ha iniziato la sua carriera in Airbus nel 1998 come Controller di Panavia e poi si è trasferito nel 2000 come Controller presso l’headquarters di EADS (ora Airbus).

ANA INTRODUCE VIRTUAL REALITY SAFETY TRAINING – All Nippon Airways (ANA) introdurrà un virtual reality (VR) training progettato per aiutare i suoi meccanici a identificare e prevedere i rischi futuri, nonché a migliorare la sicurezza in tutti gli aspetti delle operazioni degli aeromobili. Questo fa parte dell’impegno della compagnia per sfruttare la tecnologia per migliorare la formazione dei suoi dipendenti, incluso l’uso di sistemi VR avanzati per addestrare gli assistenti di volo. Il nuovo VR Safety Training System di ANA utilizzerà simulazioni 3D degli ambienti di lavoro per creare scenari reali basati su incidenti sul lavoro comuni.

ELICOTTERI E TECNOLOGIE DI LEONARDO A BORDO DELLA NUOVA PORTAEREI BRITANNICA HMS PRINCE OF WALES – I visitatori della portaerei HMS Prince of Wales, che attraccherà a Liverpool dal 29 febbraio al 1 marzo, potranno vedere elicotteri militari avanzati e altre tecnologie prodotte nel Regno Unito da Leonardo. Sopratutto gli elicotteri AW159 Wildcat e AW101 Merlin di Leonardo, che sorvegliano la portaerei e i mari circostanti, assicurando che la nave e il suo equipaggio siano ben protetti da sottomarini nemici, navi di superficie, aerei e missili. Realizzati in Gran Bretagna ed esportati in tutto il mondo, gli elicotteri Wildcat e Merlin sono fabbricati a Yeovil nell’unica fabbrica del Regno Unito in grado di produrre un elicottero completo, dalla sua progettazione iniziale alla sua sperimentazione e fabbricazione. Leonardo equipaggia anche l’HMS Prince of Wales con una rete di comunicazioni sicura e resistente. Leonardo ha circa 7.000 dipendenti in tutto il Regno Unito.

PROSEGUE LA COLLABORAZIONE TRA EMIRATES E LA CARNEGIE MELLON UNIVERSITY – Menti giovani, brillanti e futuristiche alla Carnegie Mellon University hanno lavorato per un periodo di 24 ore per presentare 10 idee a Emirates, lo sponsor principale dell’hackathon. Emirates Group e la Carnegie Mellon University, Stati Uniti, hanno una storia di partnership intorno a varie iniziative, tra cui la sperimentazione di droni per inventory tracking. Nell’ambito della sua iniziativa interna di innovazione aziendale, Emirates ha sponsorizzato due sfide aziendali per gli studenti di TartanHacks, il più grande hackathon dell’università. Il team vincitore ha presentato un’app in grado di riconoscere i membri, i livelli di appartenenza e la posizione in aeroporto al fine di assegnare loro agenti di servizio itineranti, migliorando l’esperienza dei soci Emirates Skywards. L’altro team vincitore ha presentato un tour in realtà mista 3D dell’A380 di Emirates.

BRITISH AIRWAYS MIGLIORA LA SUA NDC PLATFORM – British Airways sta rafforzando la sua New Distribution Capability (NDC) platform con importanti nuove iniziative che consentiranno agli agenti di integrare e gestire meglio NDC nell’ambiente operativo. Le iniziative accelereranno i vantaggi disponibili per i clienti che prenotano tramite agenzie di viaggio abilitate NDC. NDC è un programma supportato dall’industria dei viaggi lanciato dall’International Air Transport Association (IATA) per migliorare le comunicazioni tra compagnie aeree e agenzie di viaggio. Le ultime modifiche spingeranno la compagnia aerea a raggiungere l’obiettivo IATA del 20% delle prenotazioni indirette tramite le API NDC entro la fine del 2020. British Airways ha già superato questo obiettivo nel Regno Unito.

QANTAS: UNA MOSTRA PER ILLUSTRARE IL PASSATO, IL PRESENTE E IL FUTURO DELLA COMPAGNIA – Una esibizione completamente immersiva che mostra il passato, il presente e il futuro di Qantas sarà in tournée in quattro capitali da giugno. Annunciata per la prima volta l’anno scorso, Qantas ha rivelato oggi la mostra intitolata Qantas Centenary – 100 Years of the Spirit of Australia, che aprirà il 27 giugno al Queensland Museum di Brisbane fino al 16 novembre 2020, data del 100° anniversario. La mostra itinerante sarà presso la Biblioteca di Stato del New South Wales a Sydney da dicembre 2020 ad aprile 2021, al Scienceworks Museum di Melbourne da giugno ad agosto 2021 prima della sua esibizione finale a Perth da dicembre 2021 a febbraio 2022. La mostra dà vita alla storia di Qantas attraverso manufatti mai visti prima, repliche a grandezza naturale e installazioni interattive. I visitatori potranno anche sperimentare uno sguardo dietro le quinte delle operazioni odierne di Qantas e un’anteprima del futuro dell’aviazione, il tutto con ingresso gratuito.

QANTAS: NUOVO SAFETY VIDEO PER CELEBRARE L’ANNIVERSARIO DELLA COMPAGNIA – Qantas ha svelato un nuovo safety video per celebrare i 100 anni di storia della compagnia aerea. Alan Joyce, CEO di Qantas Group, ha affermato che i video sulla sicurezza sono uno strumento importante per comunicare messaggi vitali sulla sicurezza ai 55 milioni di persone che viaggiano con Qantas ogni anno e che renderlo interessante aiuta a mantenere la loro attenzione anche dopo averlo visto più volte: “Questo video sulla sicurezza ripercorre i diversi stili di aeromobili, servizi e uniformi che hanno fatto parte della nostra lunga storia. E sottolinea il contributo che Qantas e la sua gente hanno apportato all’aviazione”.