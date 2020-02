Mitsubishi Aircraft: volo inaugurale per il primo GTF Engine assemblato in Giappone

Mitsubishi Aircraft Corporation ha annunciato di aver completato il volo inaugurale con il primo Pratt & Whitney GTF PW1200G engine assemblato in Giappone. Il volo è stato completato negli Stati Uniti presso il Flight Test Center della società a Moses Lake, WA, ed è stato eseguito dal Flight Test Aircraft 1 (FTA1).

Con il successo di questo volo, Mitsubishi Aircraft e Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, Ltd. (MHIAEL) hanno segnato un’importante pietra miliare per lo sviluppo del commercial aviation business in Giappone.

“Questo è il primo volo con un motore completato in Giappone e rappresenta un’importante pietra miliare per Mitsubishi Aircraft, la nostra famiglia di aeromobili SpaceJet e l’ulteriore sviluppo del cluster aerospaziale in Giappone”, ha affermato Hisakazu Mizutani, Mitsubishi Aircraft President.

Katsuyuki Shimauchi, President & CEO of Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, ha dichiarato: “Siamo molto lieti che il primo motore che abbiamo completato abbia effettuato il suo primo volo. Oltre alla produzione di aeromobili completi come Mitsubishi Aircraft, la capacità di assemblare i motori aeronautici in Giappone è molto importante per la crescita dell’industria aeronautica nazionale e per lo sviluppo di una supply chain affidabile necessaria per supportare gli aeromobili futuri”.

Bryan Rivard, PW1200G program director at Pratt & Whitney, ha commentato: “Congratulazioni al team per questo importante risultato. Siamo orgogliosi di vedere la rivoluzionaria tecnologia GTF prendere il volo dopo essere stata assemblata in Giappone”.

Inoltre, Mizutani ha spiegato: “Stiamo creando non solo aerei ma anche le basi per la commercial aviation industry in Giappone. Vorrei ringraziare tutti in MHIAEL per i loro instancabili sforzi e Pratt & Whitney per il sostegno a questo risultato”.

Il primo volo ha avuto luogo venerdì 14 febbraio (PST). Il Mitsubishi Aircraft flight test team ha convalidato le funzioni base del motore in normal flight. Nei voli successivi le performance del motore e dell’aeromobile sono state confermate. Si prevede che si unirà alla flight test fleet nelle prossime settimane.

(Ufficio Stampa Mitsubishi Aircraft Corporation – Photo Credits: Mitsubishi Aircraft Corporation)