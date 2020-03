Aeroflot prende in consegna il suo primo Airbus A350-900

Aeroflot, compagnia di bandiera russa e membro dell’alleanza SkyTeam, ha preso in consegna il suo primo Airbus A350-900, diventando così il primo vettore a operare l’aeromobile in Europa orientale e CSI. L’A350-900 di Aeroflot presenta una nuova e distintiva livrea che racchiude i suoi quasi 100 anni di storia. Aeroflot ha ordinato in totale 22 aeromobili A350-900 e opera una flotta Airbus composta da 126 aeromobili (107 della Famiglia A320 e 19 della Famiglia A330).

L’A350-900 di Aeroflot è caratterizzato da un nuovo ed elegante design della cabina, che offre ai passeggeri un notevole comfort. L’aeromobile ha una spaziosa configurazione a tre classi con 316 posti: 28 in Business Class, 24 in Comfort Class e 264 in Economy. Inoltre, il sistema di intrattenimento in volo Panasonic eX3 di ultima generazione, gli schermi HD e la connettività Wi-Fi consentiranno un’esperienza unica per tutti i passeggeri sui voli a lungo raggio. Aeroflot opererà il suo A350-900 da Mosca verso una serie di destinazioni tra cui Londra, Dubai, New York, Miami, Osaka e Pechino.

L’A350 XWB offre flessibilità operativa ed efficienza per tutti i segmenti di mercato, fino all’ultra-long haul (9.700 miglia nautiche). La cabina Airspace by Airbus offre a passeggeri ed equipaggi la più moderna esperienza di volo a bordo. L’aeromobile è dotato del più moderno design aerodinamico, con fusoliera e ali in fibra di carbonio, oltre a nuovi motori Rolls-Royce a basso consumo di carburante.

A fine gennaio 2020, la Famiglia A350 XWB ha ricevuto 8935 ordini fermi da parte di 50 clienti nel mondo, rendendo l’aeromobile uno dei widebody di maggiore successo di sempre.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)