ANA HOLDINGS Seleziona i motori GEnx per i suoi ulteriori 787 Dreamliner

ANA HOLDINGS ha scelto il motore GEnx-1B per equipaggiare i suoi 15 Boeing 787 Dreamliner aggiuntivi in ordine, con ulteriori cinque opzioni (leggi anche qui).

“GE Aviation è onorata dalla decisione di ANA di selezionare il motore GEnx per equipaggiare il suo ordine incrementale di aerei 787 Dreamliner e non vediamo l’ora di lavorare insieme per introdurre i motori nella flotta ANA”, ha dichiarato Jason Tonich, Vice President and General Manager of Global Sales and Marketing at GE Aviation.

Il motore GEnx si unirà alla vasta flotta ANA di velivoli dotati di motori GE e CFM. ANA utilizza i motori GE90, CF6 e i CFM International CFM56. La compagnia aerea ha in ordine anche i motori GE9X che equipaggeranno i suoi Boeing 777X e i motori LEAP-1A per i suoi Airbus A320neo.

Dal suo lancio 15 anni fa, il GEnx ha realizzato ordini per oltre 2.500 motori, rendendolo l’high-thrust engine più venduto nella storia di GE. Il motore GEnx ha combinato le tecnologie e i materiali più avanzati, consentendo elevata affidabilità e utilizzo, minore consumo di carburante e maggiore range rispetto al motore CF6 di GE.

I GEnx revenue-sharing participants sono IHI Corporation, Japan, GKN Aerospace Engine Systems, UK, MTU, Germany, TechSpace Aero (Safran), Belgium, Safran Aircraft Engines, France, Samsung Techwin, Korea.

(Ufficio Stampa GE Aviation)