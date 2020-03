Diverse compagnie ridurranno la capacità sugli aeroporti del Nord Italia nelle prossime settimane

Molte compagnie stanno riducendo le frequenze e la capacità sui voli verso il Nord italia, a causa del forte calo della domanda conseguenza dei casi di Covid-19. La forte diminuzione di viaggi aziendali, l’annullamento di numerosi eventi in Europa e in Italia, le numerose cancellazioni hanno portato le compagnie a rivedere i loro programmi di volo.

Brussels Airlines ha comunicato: “A causa della rapida diminuzione della domanda di viaggi aerei in Europa, Brussels Airlines ha deciso di ridurre le frequenze di volo su una serie di rotte al fine di limitare l’impatto economico negativo sulle sue attività. La compagnia aerea belga nota un andamento complessivamente negativo delle prenotazioni in quasi tutti i mercati europei, ma il Nord Italia è il più colpito. Di conseguenza, Brussels Airlines ridurrà del 30% la frequenza dei suoi voli per il Nord Italia per le prossime due settimane. Si tratta dei voli per Milano Linate e Milano Malpensa, Roma, Venezia e Bologna dal 2 al 14 marzo. Oltre ad adattare il suo programma di voli alla domanda in calo, la compagnia aerea belga sta esaminando misure economiche, come la disoccupazione tecnica temporanea, e ha deciso di estendere il blocco delle assunzioni all’intera compagnia”.

easyJet afferma: “A seguito della maggiore incidenza di casi COVID-19 nel Nord Italia, abbiamo assistito a un significativo ammorbidimento della domanda e dei load factor dentro e fuori le nostre basi nel Nord Italia. Inoltre, stiamo assistendo anche a una domanda più lenta in tutti i nostri altri mercati europei. Di conseguenza prenderemo decisioni per cancellare alcuni voli, in particolare quelli in entrata e in uscita dall’Italia, continuando a monitorare la situazione e ad adattare il nostro programma di volo per sostenere la domanda. Sebbene sia troppo presto per determinare quale sarà l’impatto dell’impatto di COVID-19 sulle prospettive e le indicazioni per l’anno in corso sia per le compagnie aeree che per le vacanze, continuiamo a monitorare attentamente la situazione e aggiorneremo il mercato a tempo debito.

Nel frattempo, per aiutare a mitigare l’impatto di COVID-19, ci concentreremo su efficienza operativa e risparmi sui costi in una serie di aree, tra cui: tagli di Budget nelle administrative areas e nelle spese discrezionali; blocco delle assunzioni in tutto il network; rinvio dei non-critical project; offerta congedi non retribuiti e interruzione dei training non obbligatori; collaborazione con fornitori terzi per ridurre ulteriormente i costi; riallocazione degli aeromobili per l’estate 2020, che offrirà le maggiori opportunità di guadagno in termini di ripresa del mercato”.

IAG (di cui fa parte British Airways) oggi insieme ai risultati finanziari ha comunicato: “La capacità sulle rotte italiane per marzo è stata notevolmente ridotta grazie a una combinazione di cancellazioni e modifica degli aeromobili, ulteriori riduzioni di capacità verranno attivate nei prossimi giorni. Sono previste anche riduzioni di capacità più ampie nella rete a corto raggio”.

Wizz Air ha comunicato cancellazioni su specifiche rotte verso il Nord Italia tra l’11 marzo e il 2 aprile 2020, durante questo periodo circa il 60% della capacità totale italiana è stata tagliata. I passeggeri con prenotazioni che rientrano in questo cambiamento di programmazione saranno informati e sistemati su rotte alternative il prima possibile. Ai clienti che hanno prenotato direttamente su Wizzair.com o sull’app della compagnia verrà offerta una riprenotazione gratuita o un pieno rimborso o il 120% di rimborso della tariffa originale in crediti della compagnia.

Anche Alitalia ha annunciato interventi di riduzione della capacità su rotte nazionali e internazionali che stanno riportando un forte calo di occupazione. La compagnia dovrebbe ridurre la capacità su 38 rotte nazionali e internazionali.

Prima di viaggiare, come consigliato anche da ENAC (leggi anche qui), contattare la popria compagnia per conferme sull’operatività del volo e informazioni su riprenotazioni o rimborsi in caso di cancellazione. Consultare anche il sito Viaggiare Sicuri dell’Unità di Crisi della Farnesina (dove sono riportate tutte le prescrizioni di ingresso ai passeggeri provenienti dall’Italia che alcuni stati hanno messo in atto) e il sito del Ministero della Salute – sezione dedicata al nuovo coronavirus COVID19.

(Redazione Md80.it)