News Brevi – 28.02.2020

AIR FRANCE PROGETTA LA FUTURA LOUNGE NEL TERMINAL 2F A PARIS CDG – Patrick Jouin e Sanjit Manku dello studio di design parigino Jouin Manku lavoreranno con i team di Air France per progettare la futura lounge nel Terminal 2F a Parigi-Charles de Gaulle, che sarà riservata ai Business and Flying Blue Elite Plus customers della compagnia. Questo nuovo spazio da 3.500 mq, frutto di una collaborazione con i team di Parigi Aéroport, sarà situato al centro delle due aree di imbarco che compongono il Terminal 2F. Questa prestigiosa collaborazione con Jouin Manku va di pari passo con la tradizione di Air France di chiamare regolarmente i migliori designer e architetti. “Creando una nuova iconica lounge, lo studio Jouin Manku migliorerà la nozione francese di ospitalità, unendo piacere e poesia”, ha affermato Catherine Villar, SVP Customer Experience, Air France. Alla fine del 2020, questa lounge accoglierà i clienti Air France in partenza o in coincidenza con un volo a medio raggio all’interno dell’area Schengen o con un volo domestico.

WIZZ AIR: PROTOCOLLI BEN CONSOLIDATI E CONTATTO CON LE AUTORITA’ – Wizz Air comunica: “Wizz Air conferma di essere stata informata dalle autorità sanitarie rumene che su un volo della compagnia aerea del 20 febbraio da Bergamo a Timisoara ha viaggiato un passeggero poi risultato affetto da coronavirus. Wizz Air sta seguendo i suoi protocolli ben consolidati, è in contatto con le autorità competenti e sta monitorando attentamente gli sviluppi in linea con le linee guida dell’OMS. I team di supporto a terra della compagnia aerea hanno in atto chiare linee guida e procedure, come prescritto dalle autorità sanitarie, per la gestione di tali casi. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio rimane la massima priorità di Wizz Air”.

AEROPORTO DI FOGGIA: NUOVO RITROVAMENTO ORDIGNO BELLICO – Aeroporti di Puglia comunica che stamani nel corso dei lavori di prolungamento della pista di volo 15/33 dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia, attualmente in corso, è stata rinvenuta una bomba d’aereo americana del peso di circa 20 libbre, l’ennesima nel corso delle ultime settimane. A seguito del rinvenimento, dopo la messa in sicurezza dell’area, sono state avviate le procedure per l’intervento degli artificieri. Tutte le delicate operazioni di B.O.B. (Bonifica Ordigni Bellici) vengono effettuate sotto la sorveglianza del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli dell’Esercito Italiano. L’ennesimo ritrovamento non pregiudica il cronoprogramma degli interventi relativi ai lavori di prolungamento della pista di volo 15/33.

AIR FRANCE SUPPORTA PARIS CDG ALLIANCE – In quanto principale datore di lavoro privato nella Paris Region, Air France impiega oltre 30.000 persone nella Greater Paris region e il 50% del personale assunto nel 2019 proviene dai dipartimenti confinanti con i Paris-Charles de Gaulle e Paris-Orly hubs. La società conferma il suo impegno per l’occupazione e la formazione durante l’inaugurazione della nuova sede della Paris CDG Alliance. Anne Rigail, CEO di Air France, ha dichiarato: “Sono lieto che questi nuovi locali siano situati vicino alla sede centrale di Air France, poiché questa vicinanza geografica ha molto senso. Nel 2019 abbiamo assunto 4.000 nuovi dipendenti, principalmente nelle aree di lavoro di Roissy e Orly, tra cui 1.300 nuovi contratti di studio”. È stata un’occasione per ricordare a l’impegno della compagnia come membro attivo nell’occupazione e nella formazione nella Greater Roissy-Le Bourget area. La partecipazione di Air France a Parigi CDG Alliance è in linea con il desiderio della compagnia aerea di rafforzare le proprie radici nelle aree in cui opera.