Bombardier offre la High-Speed 4G Cabin Connectivity anche sulla Learjet In-service Fleet

Bombardier Aviation sta portando una connettività più veloce alla sua flotta Learjet in servizio, come parte di un impegno continuo verso questa piattaforma. Il Gogo AVANCE L5, 4G air-to-ground (ATG) internet system di Gogo Business Aviation, è un’opzione disponibile sui nuovi velivoli Learjet dallo scorso anno.

Bombardier offre ora ai clienti l’high-performance 4G in-cabin Wi-Fi system come retrofit per aeromobili Learjet 40, Learjet 45, Learjet 70 e Learjet 75 in servizio. I clienti possono installare il sistema in tutti i Bombardier Service Centres and Authorized Service Facilities negli Stati Uniti.

“Gli aeromobili Learjet sono rinomati strumenti di produttività e questo miglioramento garantisce ai nostri clienti la connettività di cui hanno bisogno per massimizzare il loro tempo in volo”, ha affermato Michael Anckner, Vice President, Worldwide Sales, Learjet Aircraft and Corporate Fleets, Bombardier Business Aircraft. “Con vari aggiornamenti disponibili per la nostra vasta flotta di aeromobili in servizio e la recente presentazione del nostro velivolo Learjet 75 Liberty, non c’è mai stato un momento migliore per possedere un Learjet”.

Il nuovo servizio 4G significativamente più veloce utilizza Gogo AVANCE L5, leggero e compatto, che accede al Gogo Biz 4G ground network e offre una connettività senza soluzione di continuità negli Stati Uniti continentali e in gran parte del Canada e dell’Alaska. Progettato specificamente per business aircraft, il sistema offre streaming audio e video e una navigazione Web più veloce, per un’esperienza utente notevolmente migliorata rispetto alla tecnologia di generazione precedente.

Il Learjet 75 Liberty è sulla buona strada per entrare in servizio a metà del 2020. Il Learjet 75 Liberty avrà un range di 2.080 miglia nautiche, in grado di collegare senza sosta Las Vegas a New York, Seattle a Washington, DC e Città del Messico a San Francisco.

(Ufficio Stampa Bombardier)