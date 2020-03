News Brevi – 03.03.2020

RYANAIR: IL TRAFFICO A FEBBRAIO 2020 – Ryanair Holdings PLC ha rilasciato oggi i dati di traffico del mese di febbraio 2020. A febbraio Ryanair ha trasportato 10,0 milioni di passeggeri (+8%), con un load factor pari al 96%. Lauda a febbraio ha trasportato 500.000 passeggeri, con un load factor del 94%. In totale sono stati trasportati 10,5 milioni di passeggeri (+9%), con un load factor pari al 96%. Il dato annuale aggiornato mostra 153,8m di passeggeri trasportati (+8%), con load factor pari al 96%. Ryanair ha operato oltre 58.000 voli a febbraio. Poiché Ryanair ha cancellato fino al 25% del suo operativo italiano a corto raggio (principalmente da/verso e all’interno dell’Italia) per un periodo di 3 settimane dal 17 marzo all’8 aprile, è probabile che il traffico e il load factor nei mesi di marzo e aprile siano inferiori allo standard. Il calo delle prenotazioni durante il periodo è conseguenza del virus Covid-19 registrato in un certo numero di paesi europei.

AIRBUS INVIA L’ESPERIMENTO “FOAM-C” SULLA ISS – Airbus ha inviato un nuovo fluid experiment, FOAM-C, alla International Space Station (ISS). FOAM-C, che è stato sviluppato e prodotto per l’European Space Agency (ESA), dovrebbe essere attivato questo mese dall’astronauta Jessica Meir, che è sulla ISS da settembre 2019. L’esperimento FOAM-C studia la stabilità delle schiume lontano dall’influenza della gravità terrestre. Gli scienziati sono interessati al comportamento delle schiume a diversa frazione liquida e in particolare attorno al point of un-jamming (passaggio da una struttura solida a una struttura liquida), che può essere studiato solo in microgravità. Inoltre, questo esperimento potrebbe fornire utili spunti per la fabbricazione, l’uso e il comportamento riguardo l’invecchiamento delle schiume, che vengono utilizzate in una vasta gamma di settori, compresi i cosmetici e i prodotti per l’igiene personale, nell’industria alimentare, nei prodotti per la pulizia, nei prodotti sigillanti e per antincendio. L’allestimento sperimentale FOAM-C comprende cinque segmenti con un totale di 20 piccole celle di prova contenenti una varietà di miscele liquide. Il Fluid Science Laboratory sul modulo ISS Columbus scuoterà e analizzerà automaticamente queste miscele utilizzando ottiche laser complesse, fotodiodi ad alta sensibilità e telecamere ad alta risoluzione, che possono acquisire fino a 10.000 immagini al secondo. Ogni cella di prova pesa solo 20 grammi e contiene meno di 2 cm3 della miscela liquida, mentre ogni segmento comprende quattro celle di prova e pesa un totale di 320 grammi.

AMERICAN AIRLINES SOSPENDE I VOLI VERSO SEOUL – A causa della riduzione della domanda, American Airlines sta sospendendo le operazioni tra Seoul (ICN) e Dallas-Fort Worth (DFW), in vigore dal 4 marzo 2020. I voli per Seoul sono programmati per riprendere il 25 aprile. American continua a rivedere il programma di volo della compagnia aerea per garantire che le esigenze dei clienti siano soddisfatte e apporterà ulteriori perfezionamenti, se necessario.

PROSEGUE LA CAMPAGNA DI ETIHAD GUEST A FAVORE DELL’AUSTRALIA – Etihad Guest, il programma fedeltà di Etihad Airways, ha lanciato una campagna il 13 gennaio 2020, che incoraggia i membri a donare le loro miglia Etihad Guest all’Australian Wildlife Rescue Organization (WIRES) per sostenere gli sforzi di soccorso in seguito agli incendi in Australia. I membri hanno ancora pochi giorni per donare le miglia a sostegno della campagna prima che si concluda il 13 marzo 2020. Robin Kamark, Chief Commercial Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di offrire ai nostri membri Etihad Guest l’opportunità di contribuire alle attività di soccorso con organizzazioni come WIRES in Australia. I nostri membri hanno accolto con favore questa opportunità e finora sono stati generosi con le loro miglia guadagnate duramente”. L’Australia è un mercato chiave per Etihad Airways, con le principali città di Sydney, Melbourne e Brisbane servite quotidianamente.

PRATT & WHITNEY CONSEGNA IL DISRUPTOR AWARD – Pratt & Whitney ha consegnato il Disruptor Award a teTra Aviation, un team di Tokyo, alla competizione GoFly Prize Final Fly Off sabato 29 febbraio 2020 al Moffett Federal Airfield presso il NASA Ames Research Center di Mountain View, California. Pratt & Whitney è un overall corporate sponsor del GoFly Prize e ha anche fornito il Disruptor Award, un premio da $100.000 che ha riconosciuto il team veramente innovativo, che ha sviluppato un personal flying device. “Durante i due anni in cui abbiamo lavorato con i team nella competizione GoFly, siamo rimasti colpiti dalla passione e dall’impegno per innovare il volo personale. Ciò si allinea con i 95 anni di storia di Pratt & Whitney nella trasformazione del futuro dell’aviazione”, ha affermato Geoff Hunt, senior vice president of Engineering. Lanciato a settembre 2017, il GoFly Prize è una competizione di due anni in cui i team hanno sfruttato i recenti progressi nella propulsione, nell’energia, nei materiali leggeri e nei sistemi di controllo e stabilità per trasformare in realtà il sogno del volo personale. I team hanno creato personal flying devices che possono essere utilizzati da chiunque, ovunque. La partecipazione a questo progetto offre a Pratt & Whitney l’opportunità di supportare la prossima generazione di leader nel settore dell’aviazione.

EMIRATES SPONSOR DEI 2020 DDF TENNIS CHAMPIONSHIP – Emirates, compagnia aerea ufficiale dei Dubai Duty Free Tennis Championships, ha offerto agli appassionati di tennis un grande spettacolo durante le due settimane dell’evento tennistico. Il campionato ha incoronato la rumena Simona Halep come campionessa della Women’s Tennis Association (WTA), mentre Novak Djokovic dalla Serbia ha vinto il titolo Association of Tennis Professionals 2020 (ATP). La compagnia aerea ha avuto una forte presenza del brand durente l’evento. Da oltre venticinque anni Emirates è impegnata nella sponsorizzazione di sport in tutto il mondo. Oltre a sponsorizzare i Dubai Duty Free Tennis Championships, la compagnia aerea sponsorizza oltre 60 tornei in 32 paesi, tra cui tre dei four Grand Slam: gli Open di Francia al Roland Garros, gli Australian Open e gli US Open.