Delta Air Lines sempre piu’ impegnata a favore delle donne nel mondo dell’aviazione

In un settore considerato spesso maschile, le donne che lavorano in Delta possono contare su una cultura aziendale incentrata sull’equità, la diversità e l’inclusione, capaci di superare le barriere di genere. La compagnia è impegnata su molteplici fronti per favorire l’impiego e la rappresentanza femminile.

Lo sforzo del vettore per invitare le donne a intraprendere una carriera all’interno di una compagnia aerea è stato riconosciuto: l’anno scorso, Delta ha raggiunto ancora una volta la parità di salario per uomini e donne impiegati in lavori a contatto con la clientela ed è stata inclusa nella classifica “Best Workplace for Women” di Great Place To Work e Fortune – come unica compagnia aerea.

Attualmente, negli Stati Uniti, le donne rappresentano il 13% della forza lavoro impiegata nelle professioni ingegneristiche. All’inizio di quest’anno Delta ha annunciato una nuova partnership con la Society of Women Engineers e Girls Who Code che favorirà l’ingresso delle lavoratrici donne nei settori dell’azienda legati alla tecnologia e finanzierà conferenze e fiere di settore. Ad oggi, Delta supera la media nazionale statunitense relativa al numero di donne che lavorano nel settore IT, con il 33% di rappresentanza femminile nelle carriere legate alla tecnologia.

Le donne vanno incoraggiate a intraprendere una carriera in ambito IT, e la tecnologia può aiutare le donne: Delta sta testando i potenziali utilizzi del primo esoscheletro robotico full-body al mondo, utile per il sollevamento e la manipolazione di materiali pesanti o di oggetti scomodi. In questo modo ruoli storicamente limitati a coloro che soddisfano specifici requisiti di forza potrebbero potenzialmente essere svolti da un pool di talenti più diversificato e femminile.

Il Business Resource Group SHE di Delta riunisce i dipendenti interessati a confrontarsi sul tema della parità di genere nel mondo del lavoro. Delta, inoltre, favorisce e dà precedenza al business femminile nella scelta dei propri partner e fornitori, grazie a un programma che favorisce la diversità che esiste da 20 anni.

All’inizio di quest’anno Delta ha lanciato una partnership con ReFrame, un segno di distinzione che include chi promuove l’identità femminile in otto aree chiave della propria produzione cinematografica. Delta ha inoltre effettuato una donazione di 100.000 dollari, che si aggiunge al contributo annuale di 125.000 dollari per le donne nell’industria del cinema. Anche a bordo è possibile vedere una selezione di film a marchio ReFrame.

Ogni anno, per tutto il mese di ottobre, Delta promuove la ricerca per una malattia che colpisce drammaticamente le donne: il cancro al seno. La compagnia raccoglie fondi per la BCRF (Breast Cancer Research Foundation) attraverso una serie di iniziative – come la vendita di merchandising di colore rosa via Pink Boutique o della limonata rosa a bordo. Il Pink Plane è un aeromobile dalla speciale livrea rosa che solca i cieli a ottobre, operando voli commerciali e voli speciali dedicati alle dipendenti Delta che hanno sconfitto la loro personale battaglia contro questa malattia. Dal 2005, Delta ha raccolto 16,8 milioni di dollari per la lotta al cancro al seno.

