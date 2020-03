Airbus in evidenza a Wings India 2020

Airbus metterà in evidenza i suoi prodotti, tecnologie e servizi nel più grande civil aviation show in India, Wings India. L’evento biennale si terrà al Begumpet Airport in Hyderabad dal 12 al 15 marzo 2020.

Presso lo stand Airbus, i visitatori potranno sperimentare un modello in scala del suo velivolo single-aisle A220, che è specificamente progettato e costruito per il 100-160 seat market. L’A220 è la scelta ideale per l’India per sviluppare la sua connettività aerea regionale. A fianco sarà mostrato un modello dell’A350-900, il più moderno ed efficiente velivolo wide body attualmente in servizio, e sarà esposto anche un modello in scala dell’elicottero bimotore Airbus H145. L’H145 è un prodotto best-in-class che serve una vasta gamma di utilizzi, tra cui VIP transport, emergency medical services and utility work missions.

Inoltre, Airbus mostrerà le sue capacità nell’analisi dei dati e nei programmi di supporto per i suoi clienti. Questi includeranno la prima open data platform – Skywise, Flight Hour Services – Tailored Support Programme (FHS-TSP), Airbus Interior Services (AIS), Training Services.

“L’India è al centro di Airbus. Sfruttiamo l’enorme pool di talenti per creare, progettare e innovare in India, per supportare l’obiettivo del governo di raggiungere un’economia da $5 trilioni entro il 2025. Wings India è una piattaforma esemplare per mostrare alcuni di questi prodotti e servizi innovativi”, ha affermato Anand Stanley, President & Managing Director, Airbus India & South Asia.

Airbus ospiterà anche un “Meet-and-Greet Recruitment Event” presso lo stand il 14 e il 15 marzo. Durante l’evento, la società incontrerà candidati preselezionati per potenziali posizioni in aree digitali e ingegneristiche. La società cercherà set di competenze specifiche, tra cui Big Data, IoT, Avionics Software, Airframe Engineering.

Airbus inoltre annuncerà durante l’evento il suo India Market Forecast.

(Ufficio Stampa Airbus)