News Brevi – 06.03.2020

SAS: IL TRAFFICO NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 – Crescita dei passeggeri, unit revenues e passenger yield hanno mostrato un buon sviluppo a febbraio poiché COVID-19 ha avuto un impatto limitato. Ora SAS nota una domanda ridotta in futuro e regola di conseguenza la sua rete di rotte e la capacità. Il numero di passeggeri a febbraio è pari 2.110.000 (+3,9%), con un load factor pari al 66,8% (-0,6 punti percentuali). La capacità totale in ASK e il traffico in RPK sono aumentati rispettivamente dell’1,4% e dello 0,5% rispetto allo scorso anno. In seguito allo scoppio di COVID-19, SAS ha sospeso i voli da/per la Cina continentale il 31 gennaio, l’Italia settentrionale il 4 marzo e Hong Kong il 5 marzo. SAS sta inoltre adeguando altre parti del network e riducendo la capacità sulle rotte con una domanda inferiore. “Abbiamo notato una domanda ridotta a causa dell’epidemia di COVID-19, principalmente sui viaggi intercontinentali e sui viaggi da/per il Nord Italia, ma anche in altre parti della nostra rete. Continuiamo lo stretto dialogo con le autorità competenti e seguiamo le loro raccomandazioni. Per mitigare alcuni degli effetti finanziari negativi, SAS riduce la capacità della rete a corto e lungo raggio su rotte con prenotazioni a breve termine. Data la situazione fluida e incerta, stiamo anche perseguendo una serie di altre iniziative per ridurre i costi e preservare la nostra forte posizione di liquidità”, afferma Rickard Gustafson, CEO di SAS.

ANA RIDUCE LE FREQUENZE SU VOLI DOMESTICI E INTERNAZIONALI – All Nippon Airways (ANA), a causa del Coronavirus, ridurrà la frequenza dei voli su determinate città nazionali. Saranno interessati 180 voli domestici dal 9 al 12 marzo. ANA inoltre ridurrà o sospenderà temporaneamente le operazioni da e verso un elenco di città selezionate. Info a questo link: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200127/.

EMBRAER DEFENSE & SECURITY SI ESPANDE OLTRE IL SEGMENTO AERONAUTICO – Il 5 marzo, a Rio de Janeiro, Emgepron, una compagnia statale indipendente, collegata al Ministero della Difesa tramite il comando della Marina brasiliana, e Águas Azuis, una società creata da thyssenkrupp Marine Systems, Embraer Defence & Security e Atech, hanno firmato il contratto per la costruzione di quattro Tamandaré Class Ships, con consegne programmate tra il 2025 e il 2028. La costruzione avrà luogo al 100% in Brasile, a Itajaí. Atech, una società del gruppo Embraer, sarà fornitore del CMS (Combat Management System) e IPMS (Integrated Platform Management System, da L3 MAPPS) e destinatario del trasferimento tecnologico in collaborazione con ATLAS ELEKTRONIK, una sussidiaria thyssenkrupp Marine Systems che produce i sistemi CMS e sonar. “La partnership conferma i nostri sforzi per espandere il nostro portafoglio di difesa e sicurezza oltre il segmento aeronautico. Negli ultimi anni abbiamo acquisito esperienza nello sviluppo e nell’integrazione di sistemi complessi, tra gli altri, al fine di qualificare Embraer per soddisfare le esigenze della Marina brasiliana, rafforzando ulteriormente la nostra posizione di partner strategico dello Stato brasiliano”, ha affermato Jackson Schneider, Embraer Defense & Security President and CEO.

ANA PREMIATA PER DIVERSITA’ E INCLUSIONE – All Nippon Airways (ANA) ha ricevuto l’Advanced Achievement Award dal Japan Women’s Innovative Network (J-Win) per il secondo anno consecutivo. I Diversity Awards di J-Win onorano le aziende giapponesi che lavorano attivamente per migliorare la diversità e l’inclusione. I candidati sono stati giudicati in base al loro impegno nella promozione delle donne alla leadership senior, nelle politiche per i congedi familiari e nelle opportunità di carriera per le donne. ANA ha ottenuto ottimi risultati in tutte queste aree, aiutandola a guadagnare questa prestigiosa designazione per il secondo anno consecutivo. “ANA riconosce i contributi di tutti i nostri dipendenti e ritiene che il coinvolgimento delle donne nel processo decisionale a tutti i livelli rafforzi l’intera organizzazione”, ha affermato Naoto Takada, Executive Vice President of ANA.

AIRBUS ESTENDE LE SUE PRECISION AGRICULTURE SOLUTIONS CON AgNEO – Airbus ha lanciato AgNeo, la sua nuova integrated precision farming solution. Fornendo informazioni fruibili stagionali basate su immagini satellitari e analisi agronomiche di alta qualità, AgNeo aiuterà i clienti a risparmiare tempo, ottimizzare gli input e aumentare i rendimenti. AgNeo sfrutta l’esperienza trentennale di Airbus nel mercato agricolo e la proficua collaborazione con i suoi clienti per proporre un’ampia gamma di analisi delle colture. Basato su imagery-derived health maps da SPOT, Pléiades, Sentinel-2 e Landsat 8 data, supporta una vasta gamma di funzionalità. La soluzione AgNeo è disponibile con un’interfaccia utente completa e sarà accessibile anche tramite API.

EMIRATES CELEBRA LE CULTURE GLOBALI – Holi, il festival indiano di colori e sapori, è arrivato a bordo di Emirates. Il 9 e 10 marzo, i clienti Emirates che viaggiano da e verso sette destinazioni in India – Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Calcutta e Mumbai – apprezzeranno specialità dedicate. Oltre che a bordo, la compagnia aerea presenterà specialità dedicate anche nella Emirates Lounge dell’Indira Gandhi International Airport. La compagnia aerea celebra le culture globali sia in volo che a terra. Diwali, Eid, Capodanno lunare, Natale, Oktoberfest e altri festival vengono celebrati con uguale fervore.