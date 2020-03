Alitalia: pubblicato il bando per la vendita

E’ stato pubblicato il bando per la vendita di Alitalia. Il documento che contiene l’invito a manifestare interesse per l’acquisizione delle attività aziendali facenti capo ad Alitalia-Sai e Alitalia cityliner, entrambe in amministrazione straordinaria, è on line sul sito Alitalia amministrazione straordinaria.

I soggetti interessati all’acquisizione di Alitalia potranno manifestare il proprio interesse relativamente alle attività aziendali unitariamente considerate (Lotto Unico) o, alternativamente, per uno o più singoli lotti (Lotto Aviation, Lotto Handling, Lotto Manutenzione).

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro il prossimo 18 marzo. Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della Manifestazione di Interesse all’Operazione, il Commissario Straordinario, tramite l’Advisor, comunicherà a chi è risultato in possesso dei requisiti richiesti l’ammissione alla successiva fase della Procedura.

(Redazione Md80.it)