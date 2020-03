Lufthansa Group introduce opzioni di rebooking flessibile

Le compagnie aeree di Lufthansa Group, Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Air Dolomiti, stanno introducendo opzioni di cambio prenotazione più flessibili. La nuova extensive waiver policy for rebooking si applica sia alle prenotazioni esistenti che a quelle future in tutto il mondo. I nuovi biglietti acquistati fino al 31 marzo avranno la possibilità di riprenotare una volta senza spese di riprenotazione. I voli già prenotati con data di partenza fino al 30 aprile possono riprenotare una volta fino al 31 dicembre.

Opzione di cambio prenotazione per prenotazioni future

Con effetto immediato e fino al 31 marzo 2020, le compagnie aeree di Lufthansa Group rinunceranno alle commissioni di riprenotazione per tutti i voli appena prenotati in tutto il mondo e offriranno una opzione di rebooking one-time, indipendentemente dalle condizioni della tariffa di prenotazione originale acquistata. I passeggeri potranno in futuro riprenotare verso una nuova data di viaggio fino al 31 dicembre 2020 senza costi di riprenotazione.

Possibilità di riprenotare le prenotazioni esistenti

La nuova politica di esonero per le prenotazioni esistenti si applica in tutto il mondo per i biglietti acquistati prima del 5 marzo con una data di viaggio fino al 30 aprile 2020. I passeggeri possono riprenotare a una nuova data fino al 31 dicembre 2020 senza alcuna commissione di riprenotazione, indipendentemente dalle condizioni della tariffa di prenotazione originale acquistati.

Applicabile per entrambe le politiche: gli aeroporti di partenza e di destinazione devono essere identici. Se la tariffa originale non è più disponibile, è necessario pagare la differenza corrispondente. La nuova prenotazione deve essere effettuata prima della data del viaggio originale.

Con questa nuova politica, Lufthansa Group Airlines sta rispondendo al desiderio di molti clienti di contribuire a rendere i loro piani di viaggio più flessibili in circostanze eccezionali causate dalla diffusione del coronavirus.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)