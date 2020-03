A causa della situazione attuale, diverse compagnie rinunciano alle commissioni di modifica

Oltre a Lufthansa Group (leggi anche qui), diverse altre compagnie stanno introducendo agevolazioni per favorire la flessibilità, rinunciando alle commissioni di modifica.

Qatar Airways informa: “Qatar Airways ha lanciato una nuova politica commerciale per offrire ai clienti la massima flessibilità per soddisfare i loro piani di viaggio. Ai passeggeri che hanno prenotato o prenoteranno voli per viaggi fino al 30 giugno 2020 verrà offerta la flessibilità di modificare i propri piani di viaggio gratuitamente modificando le date della prenotazione o scambiando il biglietto con un buono di viaggio valido per un anno. Entrambe le modifiche si applicano fino a tre giorni prima della partenza. Questa politica commerciale è progettata per fornire ai passeggeri di Qatar Airways sicurezza e tranquillità quando prenotano voli alla luce del COVID-19 (Coronavirus) e del suo impatto sui viaggi globali. Valido per qualsiasi tariffa pubblicata da Qatar Airways. Potrebbe essere applicata una differenza tariffaria”.

Emirates informa: “Emirates offre ai clienti maggiore flessibilità attraverso la sua politica di rinuncia recentemente introdotta per tutti i biglietti prenotati emessi a partire da oggi, 7 marzo al 31 marzo 2020, consentendo ai clienti di tutta la sua rete di scegliere di modificare le date del viaggio senza costi di modifica e riemissione.

La mossa offre ai clienti Emirates la tranquillità di decidere se modificare i loro piani di viaggio a causa dell’evolversi della situazione COVID-19. I clienti possono cambiare la loro prenotazione in qualsiasi data per viaggiare entro un intervallo di date di 11 mesi nella stessa classe di prenotazione senza penali di modifica. Si potranno applicare differenze tariffarie o tasse se si desidera modificare le proprie prenotazioni in una diversa classe tariffaria”.

Air France autorizza la nuova prenotazione senza costi aggiuntivi in tutta la sua rete per i voli prenotati entro il 31 marzo 2020.

Eurowings introduce opzioni di riprenotazione più flessibili come le altre compagnie di Lufthansa Group. A partire da oggi e fino al 31 marzo 2020, i passeggeri di Eurowings possono prenotare nuovamente i voli prenotati una volta gratuitamente. Pertanto, i passeggeri possono riprenotare a una nuova data entro il periodo di viaggio fino al 31 dicembre 2020 senza alcuna commissione di riprenotazione. Il regolamento per le prenotazioni esistenti si applica a tutti i voli con una data di partenza fino al 30 aprile 2020. I passeggeri possono riprenotare una volta a una nuova data entro il periodo di viaggio fino al 31 dicembre 2020 senza alcuna commissione di riprenotazione. Per entrambi gli accordi, la nuova prenotazione deve essere emessa entro il 31 maggio 2020. È possibile riprenotare gratuitamente su una rotta diversa da quella originariamente prenotata, tenendo conto di eventuali differenze tariffarie.

Nei giorni scorsi British Airways e American Airlines avevano annunciato iniziative simili.

Alitalia prevede l’agevolazione con cambio volo gratuito per acquisti dal 6 al 10 marzo per volare dal 1° aprile al 15 dicembre 2020. La compagnia prevede anche diversi sconti.

Diverse altre compagnie hanno avviato agevolazioni che prevedono la rinuncia alle commissioni di rebooking. Dato che le modalità possono variare e che la situazione è in continua modifica, per ogni informazione aggiornata sulle modalità di ogni compagnia si consiglia di consultare i rispettivi siti web o contattare i customer center.

(Redazione Md80.it)