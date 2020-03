Rolls-Royce si unisce alla campagna IATA 25by2025

Rolls-Royce celebra la Giornata internazionale della donna annunciando che si è unita alla IATA 25by2025 campaign, un’iniziativa per far avanzare la diversità di genere nel settore dell’aviazione entro il 2025.

“Siamo orgogliosi di essere il primo aerospace business, al di fuori della comunità delle compagnie aeree, a sostenere questa campagna, che riconosce il prezioso contributo che le donne apportano all’industria. Unendoci a molti dei nostri clienti delle compagnie aeree nel supportare questa campagna, confermiamo il nostro impegno a diversificare la nostra forza lavoro e a promuovere un maggior numero di donne in ruoli di leadership”, afferma Rolls-Royce.

Jacqueline Sutton, Rolls-Royce, Chief Customer Officer – Civil Aerospace, ha dichiarato: “Con solo il tre per cento delle CEO positions nel nostro settore detenute da donne, abbiamo una chiara e riconosciuta sfida di squilibrio di genere che deve essere affrontata. Siamo orgogliosi di essere i primi non-airline a partecipare a questa entusiasmante iniziativa IATA, che apre la strada nel prendere le misure necessarie per risolvere questo problema. Come azienda siamo impegnati nella diversificazione della nostra forza lavoro e nello sviluppo delle tante donne di talento e dotate tra noi, come leader del futuro”.

Alexandre de Juniac, IATA Director General and CEO, ha dichiarato: “25by2025 mira a migliorare la diversità di genere nel settore dell’aviazione. Con l’adesione di Rolls-Royce, stiamo aggiungendo una nuova dimensione alla campagna, che inizialmente si è concentrata sulle compagnie aeree. La diversità di genere deve essere una priorità in tutta la value chain. Spero che la leadership di Rolls Royce nell’iscrizione al 25by2025 ispirerà altri nostri partner del settore ad aderire”.

In qualità di membro di 25by2025 Rolls-Royce assume questi impegni:

– Aumentare il numero di donne in leadership positions ad una rappresentanza minima del 25% entro il 2025.

– Report annuali sulle key diversity metrics.

