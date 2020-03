News Brevi – 12.03.2020

AEROPORTI DI PUGLIA: MISURE ANCHE PER IL SISTEMA AEROPORTUALE PUGLIESE – Aeroporti di Puglia comunica: “Alla luce delle ultime decisioni adottate dalle altre società di gestione in ordine alla necessità di razionalizzare l’utilizzo delle strutture aeroportuali, Aeroporti di Puglia auspica che il Governo possa adottare una serie composita di misure anche per il sistema aeroportuale pugliese, in grado di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane attualmente impiegate pur in presenza di ridottissima attività. Con la finalità di preservare l’economia di un gestore post emergenza in grado di riprendere con immediatezza, efficienza ed efficacia la propria operatività”.

AEROPORTO DI BOLOGNA MODIFICA IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI E AGGIORNA SULL’ANDAMENTO DEI VOLI – Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato la modifica delle date di taluni eventi del Calendario Finanziario 2020 in relazione all’impatto globale derivante della pandemia COVID-19. In particolare, la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 si terrà in data 30 marzo 2020 e viene prevista una seconda convocazione dell’Assemblea degli Azionisti in data 25 maggio 2020. Per effetto delle ulteriori cancellazioni di collegamenti da parte dei vettori, sulle base delle informazioni ad oggi disponibili, per il mese di marzo è prevedibile una riduzione dei movimenti intorno al 60% rispetto al 2019. In particolare, nelle ultime due settimane di marzo la contrazione dei movimenti, con un operativo di circa 60 voli settimanali, potrebbe attestarsi intorno al 95% rispetto alla programmazione dello stesso periodo. Ulteriori aggiornamenti in relazione al puntuale andamento del traffico nella seconda settimana di marzo verranno comunicati in data 16 marzo 2020.

PRATT & WHITNEY: 10.000 STUDENT DAY PRESSO IL CUSTOMER TRAINING CENTER IN INDIA – Pratt & Whitney ha annunciato oggi di aver registrato 10.000 student days di training presso il suo Customer Training Center in Hyderabad, India. Lanciato nel 2015, il centro di Hyderabad è uno dei tre Pratt & Whitney training centers che operano a livello globale e offrono DGCA and EASA Part 147 approved trainings. Il centro offre una formazione avanzata per i clienti delle compagnie aeree, gli operatori MRO, nonché industry and university skill development programs, per stimolare la crescita del settore dell’aviazione in India. Diverse organizzazioni aerospaziali leader hanno esteso il loro supporto alle iniziative di sviluppo delle competenze intraprese da Pratt & Whitney e prenderanno in considerazione l’opportunità di offrire opportunità di carriera agli studenti formati dall’azienda. “La pietra miliare di 10.000 student days presso il Customer Training Center di Hyderabad testimonia ulteriormente l’impegno di Pratt & Whitney nello sviluppo delle capacità aeronautiche nel paese, contribuendo così a creare un pool di talenti pronti per alimentare la crescita del settore dell’aviazione in India”, ha dichiarato Amit Pathak, General Manager, Pratt & Whitney Customer Training, India.

BOEING SI UNISCE A RENEWABLE ENERGY BUYERS ALLIANCE – Boeing ha aderito alla Renewable Energy Buyers Alliance (REBA) a sostegno dei suoi obiettivi per ridurre le emissioni di gas serra del 25% entro il 2025 e, infine, alimentare le operazioni con energia rinnovabile al 100%. Questa alleanza di energy buyers, energy providers, service providers e NGO partners supporta una transizione rapida e su larga scala verso un futuro più pulito. “Questa mossa dimostra l’impegno di Boeing nei confronti della responsabilità ambientale”, ha dichiarato Beth Schryer, Boeing vice president of Facilities & Asset Management. “Boeing si sta spostando verso una nuova era, in cui dobbiamo concentrarci su un percorso energetico a zero emissioni di carbonio. Unirsi alle più grandi società del mondo in uno sforzo di sostenibilità globale è la cosa giusta da fare per il pianeta”. L’adesione a REBA espande la leadership di Boeing nell’uso delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. Due siti Boeing – Renton, Washington e Charleston, Carolina del Sud – utilizzano elettricità 100% carbon-free electricity attraverso una combinazione di consumo di energia rinnovabile e compensazioni di carbonio da fonti rinnovabili.

QATAR AIRWAYS PRIVILEGE CLUB: TIER STATUS EXTENSIONI FINO A SEI MESI – Il programma di fidelizzazione di Qatar Airways, Privilege Club, offre ai suoi membri l’opportunità di estendere o rivendicare il proprio status per le iscrizioni che si concluderanno prima del 31 gennaio 2021. I membri saranno in grado di conservare i loro attuali vantaggi di livello come upgrade, Shop & Pay con Qmiles, bagaglio extra, accesso alla lounge e altro ancora, per un massimo di sei mesi, con offerte personalizzate. Questo è uno dei tanti passaggi che Qatar Airways sta compiendo per garantire ai propri clienti di viaggiare con fiducia. Il Privilege Club di Qatar Airways ha introdotto le offerte in riconoscimento del fatto che alcuni dei suoi membri saranno interessati dalle restrizioni sui viaggi e dalle riduzioni dei voli risultanti dal COVID-19 (coronavirus). I membri possono visualizzare la loro offerta personalizzata su qmiles.com e devono accedere e registrarsi per richiederla entro il 24 marzo 2020. Simon Talling-Smith, Chief Commercial Officer di Qatar Airways, ha dichiarato: “A seguito della situazione attuale relativa al coronavirus, che ha portato a restrizioni di viaggio e riduzioni dei voli in tutto il mondo, molti dei nostri membri del Privilege Club non hanno viaggiato tanto quanto di solito farebbero. Tali restrizioni sono al di fuori del nostro controllo in quanto compagnia aerea, ma di conseguenza non vogliamo che i nostri membri perdano il loro status di appartenenza duramente guadagnato. Questo è il motivo per cui onoriamo la lealtà che i nostri membri ci hanno dimostrato offrendo di estendere il loro tier membership e conservare i loro attuali vantaggi. Le offerte saranno personalizzate per ciascun membro, per garantire che ricevano le opzioni di benefit più rilevanti per loro”.

SUNEXPRESS SELEZIONA GE AVIATION PER L’ANALISI DEI DATI – SunExpress ha selezionato GE Aviation per un comprehensive safety contract che include eFOQA Mainline. Il programma copre la flotta SunExpress, compresi gli aerei Boeing 737 e Airbus A330, e si espande in base a un accordo precedente per consentire analisi avanzate con set di dati arricchiti che alla fine guideranno una maggiore comprensione dei flight trends. L’attuazione è attualmente in corso. FOQA (Flight Operations Quality Assurance), comunemente noto anche come FDM (Flight Data Monitoring), è il processo di analisi e revisione dei dati di volo regolarmente registrati. Le compagnie aeree e gli operatori che adottano FOQA sono in grado di identificare ed eliminare potenziali rischi per la sicurezza nelle operazioni di volo. “SunExpress pone la sicurezza come una priorità assoluta per le sue operazioni. Dati accurati e di qualità consentono di migliorare la sicurezza”, ha affermato Ben Ivy, senior product manager for GE Aviation. “Come parte di questo accordo, SunExpress è in grado di abbattere le barriere e rendere disponibili dati di qualità in tutte le loro operazioni, aiutando la sicurezza e aumentando l’efficienza”.

SCANDINAVIAN AIRLINES ANNUAL GENERAL MEETING 2020 – Il 2020 Annual General Meeting del 12 marzo 2020 di SAS ha deciso di adottare la proposta del Nomination Committee per rieleggere Carsten Dilling come Chairman of the Board. L’AGM ha inoltre deciso di adottare la proposta rivista del Nomination Committee secondo cui le commissioni del Board rimangono invariate. Nel corso della riunione, Carsten Dilling ha anche informato che tutti i membri del Board, di propria iniziativa e con effetto immediato, hanno deciso di ridurre le Board fees deliberate dall’AGM del 20% per il resto dell’anno, rinunciando a questa parte della commissione. La riunione ha deliberato di rieleggere la società di revisione KPMG AB come revisore contabile. L’AGM ha deliberato in linea con la proposta del Consiglio di attuare un piano di incentivazione a lungo termine per tutti i circa 13.000 dipendenti SAS a tempo pieno e part-time (ad eccezione del Group Management) per un totale di 7.142.857 azioni SAS in totale. Per quanto riguarda le altre questioni, l’AGM ha deliberato in conformità con le rispettive proposte del Board e del Nomination Committee, tra cui l’adozione di linee guida modificate per la remunerazione dei dirigenti senior e di non distribuire dividendi agli azionisti SAS per l’anno finanziario dal 1° novembre 2018 – 31 Ottobre 2019.