News Brevi – 03.04.2020

IAG RIDUCE ULTERIORMENTE LA CAPACITA’ E ACCEDE AI PROGRAMMI DI SUPPORTO DEI LAVORATORI – Il 16 marzo IAG ha annunciato che avrebbe ridotto la capacità di almeno il 75% in aprile e maggio rispetto allo stesso periodo del 2019. Nelle ultime settimane, le compagnie aeree di IAG hanno contribuito a rimpatriare clienti in tutto il mondo e condurre voli cargo fornendo attrezzature mediche indispensabili, cibo e altri prodotti per combattere COVID-19 e far muovere le supply chain globali. A seguito di una revisione, IAG ha deciso di ridurre ulteriormente la capacità, arrivando a una riduzione di circa il 90% in aprile e maggio rispetto allo scorso anno. A seguito del significativo declino dei voli, British Airways si avvale dell’UK COVID-19 Job Retention Scheme per aiutare i dipendenti con base nel Regno Unito che sono in congedo. Oggi è stato raggiunto un accordo con i sindacati per applicare questo schema a oltre 30.000 cabin crew and ground-based employees in aprile e maggio. In base a questo regime, i dipendenti in congedo riceveranno l’80% della retribuzione base e determinate indennità. Questo accordo è soggetto alla ratifica sindacale. British Airways ha anche raggiunto un accordo con i suoi 4.000 piloti per prendere quattro settimane di ferie non retribuite in aprile e maggio. Le altre compagnie aeree di IAG hanno ricevuto supporto da simili piani di mantenimento del lavoro e di salario per oltre 17.000 dipendenti in Spagna e stanno cercando un supporto simile in Irlanda.

SAS MANTIENE UN SOLO AEREO PER IL TRAFFICO DOMESTICO IN SVEZIA – SAS è costretta a ridurre ulteriormente la capacità di volo a causa della riduzione della domanda e delle nuove raccomandazioni e normative delle autorità. Ciò significa che da lunedì 6 aprile SAS opererà solo quattro destinazioni in Svezia, allo scopo di mantenere un’infrastruttura critica per la comunità. SAS effettuerà voli nazionali con un A320neo che vola da Stoccolma Arlanda a Umeå, Kiruna, Luleå e Visby. L’intero traffico nazionale cessa. Le modifiche significano che gran parte dei voli nazionali svedesi sono ora in forte diminuzione, con effetti significativi sull’accessibilità in Svezia sia per il trasporto passeggeri che per quello merci. L’ambizione di SAS è di riprendere i voli il più presto possibile e continuare a offrire opportunità di viaggiare in Svezia e nel resto del mondo.

RYANAIR: IL TRAFFICO A MARZO 2020 – Ryanair Holdings PLC ha rilasciato oggi i dati di traffico del mese di marzo 2020. A marzo Ryanair ha trasportato 5,5 milioni di passeggeri (-48%), con un load factor pari al 91%. Lauda a marzo ha trasportato 200.000 passeggeri, con un load factor del 91%. In totale sono stati trasportati 5,7 milioni di passeggeri (-48%), con un load factor pari al 91%. Il dato annuale aggiornato mostra 148,6m di passeggeri trasportati (+4%), con load factor pari al 96%. Ryanair ha operato oltre 33.000 voli schedulati a marzo (64.000 previsti), inclusi una serie di voli di salvataggio e medici per conto di vari governi dell’UE. A causa dei vari divieti e restrizioni sui voli, Ryanair prevede di trasportare un traffico minimo durante i mesi di aprile e maggio.

ETIHAD AIRWAYS CONTINUA AD OPERARE SPECIAL PASSENGER FLIGHTS – La scorsa settimana Etihad Airways ha operato voli speciali che hanno consentito ai passeggeri bloccati di tornare a casa e di sostenere l’‘UAE Food Security Program’ nell’ambito dei piani precedentemente annunciati di utilizzare la belly-hold capacity degli aerei passeggeri per il cargo. Questi servizi offrono ai cittadini di altre nazioni che non sono in grado di lasciare gli Emirati Arabi Uniti a causa delle attuali restrizioni COVID-19, l’opportunità di tornare a casa. Ad oggi, questi servizi hanno coperto diverse destinazioni, tra cui Stati Uniti, Australia e Sri Lanka. Etihad continuerà a offrire tali servizi e dal 5 aprile effettuerà un servizio regolare verso una serie di destinazioni a partire da Seoul Incheon e in seguito altre come Melbourne, Singapore, Manila, Bangkok, Jakarta e Amsterdam. Queste destinazioni sono soggette ad approvazioni governative. Una volta approvati, questi voli saranno disponibili per la prenotazione tramite etihad.com e l’app per dispositivi mobili, chiamando il Contact Center Etihad Airways o tramite un’agenzia di viaggi locale o online.

AMERICAN AIRLINES: ULTERIORI MODIFICHE AL PROGRAMMA ESTIVO CON TAGLI DI CAPACITA’ – American Airlines Group effettuerà ulteriori tagli di capacità quest’estate per far fronte alla bassa domanda. La compagnia aerea dovrà sospendere oltre il 60% della capacità internazionale per l’alta stagione di viaggi estivi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; ritardare il lancio di nuove rotte, incluso il servizio da Philadelfia (PHL) a Casablanca (CMN), da Chicago (ORD) a Cracovia (KRK) e da Seattle (SEA) a Bangalore (BLR) al 2021; ritardare il lancio del nuovo servizio stagionale invernale da Los Angeles (LAX) a Christchurch (CHC) e da Dallas-Fort Worth (DFW) ad Auckland (AKL) all’inverno 2021; sospendere 25 summer seasonal flights totali fino all’estate 2021. Quest’estate American sospenderà oltre il 60% della sua capacità internazionale totale rispetto allo stesso periodo di punta del 2019, che include una riduzione dell’80% della Pacific capacity, una riduzione del 65% della Atlantic capacity e una riduzione del 48% della Latin America capacity. Il programma estivo ridotto, nonché le riduzioni del programma nazionale precedentemente annunciate per maggio, si rifletteranno su aa.com a partire da domenica 5 aprile. Il servizio verso Londra (LHR) da Boston (BOS) verrà ora avviato nell’ottobre 2020 e il servizio a Tel Aviv (TLV) da DFW inizierà nel settembre 2021.

BRITISH AIRWAYS IN PRIMA LINEA CON IL SUO PERSONALE IN UK – British Airways si sta unendo alla risposta contro Covid-19 con una task force a livello aziendale che porterà le proprie capacità e competenze nelle comunità di tutto il Regno Unito per aiutare a combattere il virus COVID-19. L’attuale riduzione del numero di voli significa che British Airways è in grado di disporre di migliaia di cabin and flight crew con più tempo a disposizione per il volontariato. Le loro qualifiche avanzate di pronto soccorso, combinate con la loro naturale passione per la cura delle persone, significano che possono portare sia la formazione tecnica che la gentilezza naturale in una serie di ruoli necessari per una serie di organizzazioni, incluso il SSN. Altri team della compagnia aerea sono specializzati nella logistica e tali competenze possono anche essere utili alla comunità in generale. Louise Evans, British Airways Director of External Communications and Sustainability, ha dichiarato: “Abbiamo avuto una risposta notevole alla nostra richiesta di volontari da tutta British Airways per aiutare la comunità a combattere il coronavirus. Facciamo parte del tessuto della Gran Bretagna e vogliamo svolgere il nostro ruolo in questi tempi senza precedenti. Grazie alla natura della nostra attività, possiamo fornire un insieme unico di competenze, dalla formazione avanzata di primo soccorso, all’esperienza di cura e rassicurazione delle persone alla gestione di una logistica complessa, che può fornire assistenza reale all’interno della comunità”. La compagnia aerea ha avuto colloqui con un certo numero di organizzazioni per distribuire i suoi volontari nel modo più utile. La compagnia aerea ha inoltre collaborato con l’Ufficio degli Affari Esteri e del Commonwealth per riportare le persone a casa. IAG Cargo ha lavorato 24 ore su 24 per spedire merci essenziali tra cui cibo e medicine per le comunità bisognose.

ANA: ULTERIORI MODIFICHE AGLI OPERATIVI – All Nippon Airways (ANA) causa coronavirus cambierà temporaneamente altre sue frequenze di volo verso e da determinate città. Un totale di 74 voli che servono 5 rotte saranno interessati dalle modifiche annunciate oggi, portando il numero totale di voli interessati durante il programma estivo (29 marzo – 24 aprile) a 4.057 che servono 72 rotte diverse. Prima delle modifiche, ANA ha pianificato di servire un totale di 4.653 voli che servono 72 rotte dal 29 marzo al 24 aprile. Ulteriori info: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200127/.

LA MISSIONE BEPICOLOMBO “SALUTERA'” LA TERRA – La missione BepiColombo realizzata da Airbus effettuerà un sorvolo della Terra il 10 aprile 2020 mentre continua il suo viaggio verso Mercurio. L’European Space Agency and Japanese Space Agency spacecraft passerà oltre la Terra a circa 13.000 km di distanza, più vicina dei satelliti di navigazione (GPS, Galileo). Sarà l’ultimo scorcio della Terra prima che continui nel suo viaggio di sette anni e 8,5 miliardi di chilometri verso il pianeta più interno, più piccolo e meno esplorato del Sistema Solare, Mercurio. L’ultima volta che il veicolo spaziale ha visto la Terra è stato 18 mesi fa nell’ottobre 2018, quando è stato lanciato su un Ariane 5. BepiColombo non dovrebbe arrivare a Mercurio fino al 05 dicembre 2025, ma per arrivarci in modo sicuro e alla giusta velocità per essere catturato dalla gravità di Mercurio, deve fare nove flybys dei pianeti interni, uno oltre la Terra, due su Venere e sei flybys su Mercurio. Dopo l’arrivo, il veicolo spaziale acquisirà i dati per un anno con la possibilità di estendere la missione.

LA PIATTAFORMA BARTOLOMEO E’ STATA ASSEMBLATA CON SUCCESSO PRESSO IL COLUMBUS LABORATORY – In diverse ore di operazioni del braccio robotico canadese della International Space Station (ISS), la piattaforma Bartolomeo, sviluppata e costruita presso Airbus a Brema, è stata assemblata presso il laboratorio spaziale europeo Columbus. “Questa è stata un’operazione estremamente impegnativa”, ha dichiarato il responsabile del progetto Andreas Schütte. “I meccanismi complessi e tutte le interfacce della nostra piattaforma con Canadarm hanno funzionato perfettamente e tutta la nostra pianificazione e i calcoli per l’installazione si sono dimostrati corretti. Grazie a tutto il team e a tutti coloro che ci hanno supportato”. Pertanto, è stato compiuto un passo importante verso l’uso commerciale della piattaforma per la ricerca sulla microgravità. Sebbene la piattaforma sia ora saldamente collegata a Columbus, manca ancora la connessione elettrica. Ciò dovrà essere fornita da una missione esterna degli astronauti della ISS. Quando questa azione può avvenire non è ancora definito.

AIRBUS VALUTA LE POTENZIALI MISURE DI MITIGAZIONE PER LA SITUAZIONE – Airbus comunica: “Airbus sta monitorando da vicino l’evoluzione della situazione COVID-19 in tutto il mondo ed è in costante dialogo con i suoi clienti, fornitori e partner istituzionali. Airbus sta valutando le implicazioni della pandemia sulle sue operazioni e le potenziali misure di mitigazione che potrebbero essere attuate. La Società non fornirà ulteriori commenti in questa fase”.

BOEING: DICHIARAZIONE SULL’KC-46 AGREEMENT CON L’U.S. AIR FORCE – Il presidente e CEO di Boeing Defence, Space & Security, Leanne Caret, ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito al Boeing KC-46 agreement con la US Air Force: “L’Air Force e Boeing renderanno il KC-46 sinonimo di eccellenza nel rifornimento aereo. L’accordo che abbiamo annunciato oggi sfrutta le nuove remote vision systems technologies che sono ordini di grandezza migliori di quelli disponibili all’inizio del programma. Generazioni di donne e uomini in uniforme trarranno beneficio dai progressi che stiamo facendo nella scienza dei visualization systems. Questi progressi non solo andranno a beneficio del KC-46 preparandolo per capacità future come l’autonomous refueling, ma andranno anche a beneficio di altri programmi per gli anni a venire. Gli investimenti che continuiamo a fare nel KC-46 dimostrano chiaramente che l’impegno di Boeing nei confronti del Pegasus è lo standard con cui saranno misurati tutti i futuri refueling aircraft”.

BOEING: MODIFICA DEL CONTRATTO PER L’MQ-25 DELLA U.S. NAVY – La U.S. Navy ha assegnato a Boeing una modifica del contratto per altri tre MQ-25 unmanned aerial refueling aircraft, portando il numero totale di velivoli che Boeing sta producendo a sette. “Siamo onorati di avere la fiducia della Marina, che è evidente da questo ulteriore ordine”, ha dichiarato Dave Bujold, Boeing MQ-25 program director. “Questo ordine stabilisce la produzione ininterrotta del primo velivolo MQ-25 e si allinea ai Navy MQ-25 test and training plans per l’introduzione della flotta. Il programma MQ-25 è fondamentale per garantire alla Marina di fornire una unmanned aerial refueling capability alla carrier air wing”. Questa modifica da $84,7 milioni esercita opzioni per tre MQ-25 system demonstration test articles ed è stata un’opzione identificata nel contratto originale da $805 milioni per quattro aeromobili aggiudicato nell’agosto 2018. I flight testing del Boeing MQ-25 test asset, T1, stanno contribuendo all’avanzamento del programma. L’aeromobile sta subendo una modifica pianificata che include l’installazione di un aerial refueling store (ARS) sotto l’ala sinistra. I test di volo con l’ARS riprenderanno entro la fine dell’anno.

BOEING SOSPENDE TEMPORANEAMENTE LA PRODUZIONE NELL’AREA DI PHILADELPHIA – Boeing sta temporaneamente sospendendo le operazioni di produzione nelle sue strutture a Ridley Township, Pennsylvania, alla luce della continua valutazione della società sulla diffusione di COVID-19 nella regione. Questa azione ha lo scopo di garantire il benessere dei dipendenti, delle loro famiglie e delle comunità locali e includerà un arresto ordinato conforme ai requisiti degli Stati Uniti e dei global defense customers. Boeing sospenderà le operazioni a fine giornata venerdì 3 aprile. Il sito include manufacturing and production facilities for military rotorcraft, tra cui H-47 Chinook, V-22 Osprey e MH-139A Grey Wolf. Nel sito vengono anche svoltI Defense and commercial services work and engineering design activities. La sospensione delle operazioni durerà due settimane, con ritorno al lavoro il 20 aprile. Durante la sospensione, Boeing continuerà a monitorare le linee guida e le azioni del governo su COVID-19 e gli impatti associati sulle operazioni aziendali. La società svolgerà ulteriori attività di pulizia profonda negli edifici del sito e stabilirà criteri rigorosi per il ritorno al lavoro. I dipendenti dell’area di Philadelphia che possono lavorare da casa continueranno a farlo. Coloro che non possono lavorare in remoto riceveranno un congedo retribuito per i 10 giorni lavorativi. il doppio della normale politica aziendale. Una volta revocata la sospensione, Boeing Philadelphia riavvierà la produzione in modo ordinato, concentrandosi su sicurezza, qualità e rispetto degli impegni assunti con i clienti. Questo è un passo fondamentale per consentire il recupero dei defense and aerospace sectors.