Airbus adatta le production and assembly activities in Germania e negli Stati Uniti

Airbus sta temporaneamente adattando la produzione di aeromobili commerciali e le attività di assemblaggio nei suoi siti tedeschi a Brema e Stade e sospendendo la produzione nella sua A220/A320 manufacturing facility in Mobile, Alabama, Stati Uniti. Queste azioni sono state intraprese in risposta a diversi fattori legati alla pandemia COVID-19 in corso, inclusi alti livelli di inventario nei siti e varie raccomandazioni e requisiti dei governi che incidono sulle diverse fasi dell’industrial production flow complessivo. Airbus rimane impegnata a soddisfare la domanda dei clienti.

Le commercial aircraft production and assembly activities a Brema saranno sospese dal 6 aprile al 27 aprile compresi, con i key business support services che proseguiranno nel sito. Airbus a Stade metterà in pausa la produzione e l’assemblaggio dal 5 all’11 aprile compresi, con alcuni giorni di pausa aggiuntivi nelle settimane che seguono in reparti di produzione selezionati. Anche qui, i key business support services rimarranno attivi sul sito.

Su Mobile, la pausa nella produzione inizia questa settimana e dovrebbe durare fino al 29 aprile. Alcune attività proseguiranno nel sito, tra cui building and installation maintenance, aircraft maintenance, alcune critical product safety and customer driven operations, ricezione e controllo di materiali e componenti, supporto amministrativo critico e preparazione del riavvio delle attività.

Tutto il lavoro in corso a Brema e Stade in Germania e Mobile, Alabama, Stati Uniti, sarà svolto nel rispetto delle misure igieniche richieste e del distanziamento sociale.

Airbus sta sostenendo gli sforzi a livello globale per affrontare la crisi COVID-19 e ha svolto un ampio lavoro in coordinamento con le parti sociali per garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti. Ciò è stato ottenuto implementando rigorose misure di salute e sicurezza, garantendo al contempo la continuità del business in tutta l’azienda.

Nelle ultime due settimane Airbus ha sospeso i lavori di produzione e assemblaggio in Francia e Spagna per quattro giorni, per attuare le necessarie misure rigorose in materia di salute e sicurezza. La produzione e l’assemblaggio in Francia sono ripresi gradualmente dal 23 marzo. Le commercial aircraft wing production operations nel Regno Unito e le commercial aircraft production activities in Spagna e Canada sono state temporaneamente sospese in funzione dei livelli delle scorte e delle ultime restrizioni governative.

Airbus continua a monitorare da vicino la situazione e a rispondere al mutevole ambiente per mantenere la continuità del business attraverso il suo flusso industriale globale.

