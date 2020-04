Boeing sospende temporaneamente le 787 operations in South Carolina

Boeing sospenderà temporaneamente tutte le 787 operations a Boeing South Carolina (BSC) fino a nuovo avviso, a partire dalla fine del secondo turno mercoledì 8 aprile. Questo impatta Airport Campus, Emergent Operations, Interiors Responsibility Center South Carolina and Propulsion South Carolina.

“Il nostro impegno è quello di concentrarci sulla salute e sulla sicurezza dei nostri compagni di team mentre si valuta la diffusione del virus in tutto lo stato, il suo impatto sull’affidabilità della nostra supply chain globale e l’effetto sul 787 program”, ha affermato Brad Zaback, vice president and general manager of the 787 Program and BSC site leader. “Stiamo lavorando in linea con i funzionari governativi statali e locali e con i funzionari della sanità pubblica per intraprendere azioni che proteggano meglio il nostro popolo”.

I membri del team di BSC che possono lavorare in remoto continueranno a farlo. Coloro che non possono lavorare in remoto riceveranno un congedo retribuito per 10 giorni lavorativi dalla sospensione, il doppio della politica aziendale. Dopo 10 giorni, i membri del team avranno la possibilità di utilizzare una combinazione di indennità di ferie retribuite disponibili o presentare una richiesta di indennità di disoccupazione nello stato di emergenza. Tutti i benefit continueranno normalmente durante la sospensione delle operazioni.

Durante questo periodo di sospensione del 787 program, Boeing continuerà a svolgere attività di pulizia avanzate sul sito e monitorerà la supply chain globale man mano che la situazione si evolve.

Una volta revocata la sospensione, il programma 787 adotterà un approccio ordinato per riavviare la produzione, concentrandosi su sicurezza, qualità, integrità e rispetto degli impegni assunti con i clienti.

(Ufficio Stampa Boeing)