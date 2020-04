News Brevi – 10.04.2020

BOEING COSEGNA I PRIMI REUSABLE 3D-PRINTED FACE SHIELDS – Boeing ha consegnato oggi la prima serie di reusable 3D-printed face shields per supportare gli operatori sanitari che lavorano per fermare la diffusione di COVID-19. Il Department of Health and Human Services (HHS) ha accettato la spedizione iniziale di 2.300 face shields. La Federal Emergency Management Agency (FEMA) consegnerà gli shields al Kay Bailey Hutchison Convention Center di Dallas, Texas. Boeing prevede di produrre migliaia di face shields in più alla settimana, aumentando gradualmente la produzione per soddisfare la crescente necessità di Personal Protective Equipment (PPE) negli Stati Uniti. La distribuzione di ulteriori face shields sarà coordinata con HHS e FEMA in base alle esigenze immediate. Boeing sta producendo face shields con additive manufacturing machines presso diversi siti aziendali. La produzione e le donazioni di visiere fanno parte di un più ampio impegno di Boeing per contribuire alla lotta contro la pandemia COVID-19. Ad oggi l’azienda ha donato decine di migliaia di unità PPE per supportare gli operatori sanitari. Boeing ha anche offerto l’uso delle sue esclusive capacità di trasporto aereo, incluso il Boeing Dreamlifter, per aiutare a trasportare forniture critiche e urgentemente necessarie. “Boeing è orgogliosa di stare al fianco di molte altre grandi aziende americane nella lotta contro COVID-19 e siamo impegnati a sostenere le nostre comunità locali, in particolare i nostri professionisti sanitari in prima linea, durante questo periodo senza precedenti”, ha dichiarato David Calhoun, Presidente e CEO di Boeing. “La storia ha dimostrato che Boeing è un’azienda che affronta le sfide più difficili con persone che non sono seconde a nessuno. Oggi, continuiamo quella tradizione e siamo pronti ad aiutare la risposta del governo a questa pandemia globale”.

ANA PROSEGUE LE MODIFICHE AL SUO PROGRAMMA DI VOLO – All Nippon Airways (ANA), causa coronavirus, mette in ato ulteriori modifiche al suo schedule, cambiando temporaneamente le frequenze di volo verso e da determinate città. Riguardo il FY2020 summer schedule nel periodo 29 marzo – 24 aprile, un totale di 26 voli che servono 9 rotte saranno interessati dalle modifiche annunciate oggi, portando il numero totale di voli interessati durante il periodo (29 marzo – 24 aprile) a 4.097 che servono 72 rotte diverse. Riguardo il FY2020 summer schedule nel periodo 25 aprile – 15 maggio, un totale di 3.182 voli che servono 67 rotte saranno interessati dalle modifiche annunciate oggi, portando il numero totale di voli interessati durante questo periodo (25 aprile – 15 maggio) a 3.323 che servono 71 rotte diverse. Prima delle modifiche, ANA ha pianificato di servire un totale di 3.676 voli che servono 72 rotte dal 25 aprile al 15 maggio. ANA continuerà a monitorare attentamente la situazione e adotterà le misure appropriate quando necessario. Per ulteriori informazioni, consultare il link seguente: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200127/.

ETIHAD AIRWAYS ANNUNCIA ULTERIORI SPECIAL PASSENGERS FLIGHTS – Etihad Airways ha annunciato una serie di special passenger flights da Abu Dhabi a Bruxelles, Dublino, Londra Heathrow, Tokyo Narita e Zurigo, oltre a quelli precedentemente pubblicati. Etihad Airways ha operato voli speciali che hanno consentito ai passeggeri bloccati negli Emirati Arabi Uniti a causa delle restrizioni COVID-19, l’opportunità di tornare a casa. I voli supportano anche l’‘UAE Food Security Program’ utilizzando la belly-hold capacity dei passenger aircraft per il cargo. Oltre a queste destinazioni appena annunciate, Etihad continua a operare special passenger flights da Abu Dhabi verso diverse destinazioni tra cui Amsterdam, Giacarta, Manila, Melbourne, Seoul Incheon e Singapore. Questi voli speciali da Abu Dhabi saranno disponibili per la prenotazione tramite etihad.com, l’app per dispositivi mobili, chiamando il Contact Center Etihad Airways o tramite un’agenzia di viaggi locale o online. I cittadini degli EAU che desiderano tornare negli Emirati Arabi Uniti devono contattare l’ambasciata o il consolato degli Emirati Arabi Uniti.