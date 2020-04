easyJet: ben posizionati per resistere a una prolungata messa a terra

easyJet prevede una perdita lorda tra 185 e 205 milioni di sterline per il primo semestre, che rappresenta un miglioramento rispetto all’anno precedente (H1 2019: 275 milioni di sterline).

Decisivi interventi sui costi, il rinvio dell’acquisto di 24 nuovi aeromobili e la raccolta di significativi nuovi finanziamenti garantiscono che easyJet abbia liquidità sufficiente per far fronte ad un eventuale lungo fermo della flotta.

Johan Lundgren, CEO di easyJet ha detto: “A dimostrazione della forza del modello di business di easyJet, la nostra performance per il primo semestre è stata molto positiva al netto dell’impatto del Coronavirus. Sono immensamente orgoglioso del nostro team, a tutti i livelli del business, per il modo in cui ha lavorato in questi tempi difficili per metterci nella posizione di forza in cui ci troviamo ora. Abbiamo agito tempestivamente per affrontare le sfide poste dal virus e in un periodo di circa 7 settimane abbiamo:

– Lanciato una serie di iniziative di contenimento dei costi e ridotto drasticamente il nostro consumo di liquidità.

– Messo a terra l’intera flotta, implementando un processo ben pianificato.

– Modificato i nostri piani per la flotta, rinviato la consegna di 24 aerei, contribuendo a ridurre di oltre 1 miliardo di sterline il flusso di cassa previsto nei prossimi tre anni, mantenendo al contempo un livello di flessibilità che sarà molto importante quando questa crisi finirà; questo cambiamento, combinato con il rinvio e la cancellazione di una serie di altri progetti, ha contribuito a far diminuire il flusso di cassa di circa 1 miliardo di sterline in tre anni.

– Implementato un programma di finanziamenti che aggiungerà quasi 2 miliardi di sterline, rafforzando la nostra posizione di liquidità.

Queste azioni decisive significano che easyJet è ben posizionata per resistere a una prolungata messa a terra. Rimaniamo concentrati sulle azioni più giuste per la compagnia: per garantire la sua solidità a lungo termine e per assicurarci di essere in una buona posizione per riprendere a volare quando l’emergenza sanitaria sarà finita. Anche se la stragrande maggioranza dei nostri dipendenti non è in grado di lavorare in questo momento, c’è un piccolo gruppo di persone che lavora instancabilmente per aiutare i nostri clienti e per pianificare il nostro ritorno in cielo, non appena sarà possibile”.

I ricavi totali per i sei mesi chiusi al 31 marzo 2020 sono aumentati dell’1,6% a £2,382 miliardi (primo semestre 2019: £2,343 miliardi), con una seat capacity in calo del 7,6%.

La flotta di easyJet è stata completamente messa a terra il 30 marzo 2020. I posti per la stagione invernale 20/21 sono stati rilasciati prima del solito, al fine di consentire ai clienti di pianificare in anticipo. Le prenotazioni per l’inverno sono molto più avanti rispetto al punto equivalente dell’anno scorso e questo include i clienti che stanno riprenotando i voli per date successive. Durante la pandemia la compagnia offre ai clienti la possibilità di cambiare i loro voli (senza costi di modifica), ricevere un buono per il valore della prenotazione o ricevere un rimborso. Oltre la metà dei passeggeri in difficoltà ha scelto voucher o voli alternativi.

In questa fase non può esserci alcuna certezza riguardo la data per il riavvio dei voli commerciali, valutata continuamente sulla base delle modifiche delle normative e della domanda dei clienti, afferma la compagnia.

Il 9 aprile easyJet ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Airbus per il differimento netto di 24 consegne di aeromobili dagli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022. Di conseguenza easyJet non avrà consegne di aeromobili nel FY21 e manterrà l’opzione di rinviare altre 5 consegne nel FY22. Le date esatte delle consegne future degli aeromobili differiti devono essere concordate in risposta all’ambiente richiesto.

In questa fase, dato il livello di incertezza continua, non è possibile fornire una guidance finanziaria per il resto del FY2020, conclude easyJet.

