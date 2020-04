News Brevi – 22.04.2020

OLA HANSSON E’ IL NUOVO CEO LUFTHANSA MUNICH HUB – A partire dal 1° maggio, Ola Hansson, attualmente CEO and Managing Director Operations Lufthansa Aviation Training, assumerà la responsabilità del Lufthansa Airlines’ Munich hub. Sarà responsabile per commercial management, station management, ground infrastructure and operational processes in cockpit, in cabin and on the ground presso l’hub di Monaco. Ola Hansson succede a Wilken Bormann che, nell’ambito della nuova distribuzione delle responsabilità nel Lufthansa Group Executive Board, assumerà la responsabilità per Lufthansa Group Finance. Ciò include le aree della contabilità e dei bilanci, delle imposte e della finanza aziendale. L’attuale, eccezionale situazione di Lufthansa Group sulla scia della crisi Coronavirus rende necessario per Wilken Bormann concentrare tutta la sua attenzione su questi temi. Ola Hansson è nato nel 1963 a Lund, in Svezia. Dopo la sua formazione di due anni come tenente nella Marina svedese e gli studi Master in Tecnologia, Ola Hansson ha lavorato come pilota per Scandinavian Airlines per tre anni fino al 1992. Nel 1992 entra a far parte di Swissair come Senior First Officer. Ha ricoperto una serie di posizioni dirigenziali nelle operazioni di volo di SWISS International Airlines fino al 2017. Più recentemente, il Comandante è stato responsabile dell’entrata in servizio della flotta Boeing 777 della compagnia aerea. Nell’agosto 2017 Ola Hansson si è trasferito nel Management Board of Lufthansa Aviation Training a Monaco. Allo stesso tempo, continua a detenere la licenza di pilota commerciale per regolari incarichi di volo con SWISS.

ANA APPLICA ULTERIORI MODIFICHE ALLO SCHEDULE – All Nippon Airways (ANA), causa coronavirus, cambierà temporaneamente le sue frequenze di volo verso e da determinate città. Riguardo il programma estivo FY2020 nel periodo 29 marzo – 15 maggio, un totale di 46 voli che servono 7 rotte saranno interessati dalle modifiche annunciate oggi, portando il numero totale di voli interessati durante il periodo (29 marzo – 15 maggio) a 7.466 che servono 72 rotte diverse. Prima delle modifiche, ANA ha pianificato di servire un totale di 8.329 voli che servono 72 rotte dal 29 marzo al 15 maggio. Riguardo il programma estivo FY2020 nel periodo 16 – 31 maggio, un totale di 2.415 voli che servono 67 rotte saranno interessati dalle modifiche annunciate oggi, portando il numero totale di voli interessati durante il periodo (16 – 31 maggio) a 2.535 che servono 71 rotte diverse. Prima delle modifiche, ANA ha pianificato di servire un totale di 2.763 voli che servono 72 rotte dal 16 al 31 maggio. Il lancio della rotta Tokyo Haneda – Stoccolma in programma il 6 giugno è stato rinviato. La nuova data di lancio verrà annunciata in seguito. ANA continuerà a monitorare attentamente la situazione e adotterà le misure appropriate quando necessario. Per ulteriori informazioni, consultare il link seguente: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200127/.

SWISS OPERA IL PRIMO CARGO-ONLY FLIGHT DA SHANGHAI A GINEVRA – A nome del Geneva University Hospital (HUG) e del Cantone di Ginevra, SWISS ha trasportato forniture mediche dalla Cina alla Svizzera, supportata dalla sua divisione Swiss WorldCargo. Questa operazione è stata condotta in collaborazione con Swiss Centers China. È stato il primo cargo-only flight di SWISS per Ginevra. Il Boeing 777 trasportava diversi milioni di maschere chirurgiche. Su questo volo only-cargo non sono stati trasportati passeggeri, il materiale è stato trasportato nella stiva dell’aeromobile e nella cabina passeggeri. Il volo da Shanghai è atterrato all’aeroporto di Ginevra alle 19:45 il 21 aprile. Al contrario, le merci sono trasportate dalla Svizzera in Cina per conto di altri partner nell’interesse dell’economia svizzera e della circolazione mondiale delle merci. Ad oggi SWISS ha già operato circa 30 voli cargo da Shanghai, Pechino e Hong Kong verso la Svizzera. Ulteriori voli cargo da e per la Cina e altri paesi sono in programma per garantire il funzionamento delle supply chains tra la Svizzera e il mondo.

AMERICAN AIRLINES PARTNER DI UNICEF IN AMERICA LATINA – Nell’ambito dei continui sforzi di soccorso a sostegno della risposta al coronavirus (COVID-19), American Airlines stanzia $460.000 per sostenere le operazioni di soccorso dell’UNICEF in Argentina, Brasile, Costa Rica e Guatemala, per rispondere alle esigenze di bambini e famiglie. Le donazioni raccolte attraverso il programma Change for Good dell’UNICEF nel 2019 saranno assegnate a questo sforzo. Gli American Airlines flight attendants, noti anche come ‘Champions for Children’, partecipano al programma Change for Good raccogliendo valuta internazionale e nazionale su voli internazionali selezionati. L’anno scorso il programma ha raccolto oltre $1,2 milioni di dollari. Dal 1994, American è stata la compagnia aerea statunitense partecipante alla campagna UNICEF. “American ha una lunga e orgogliosa storia in America Latina e siamo grati che grazie al grande lavoro che i nostri ‘champions’ fanno ogni anno, siamo in grado di fornire sollievo alle comunità che stanno combattendo questa pandemia”, ha dichiarato Jill Surdek, Senior Vice President – Flight Service.