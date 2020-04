Boeing: il Dreamlifter trasporta 1,5 milioni di face masks

Boeing ha completato oggi un’altra missione di trasporto COVID-19, utilizzando un Boeing Dreamlifter per trasportare personal protective equipment (PPE) da Hong Kong negli Stati Uniti. Lavorando in collaborazione con Prisma Health, Atlas Air Worldwide e il fondatore di Discommon Neil Ferrier, la società ha trasportato 1,5 milioni di face masks per uso medico destinate agli operatori sanitari presso Prisma Health in South Carolina.

Discommon, l’importatore registrato per la consegna, ha assicurato la produzione dei PPE da produttori di fiducia in Cina e si è rivolto a Boeing per facilitare il loro trasporto verso Prisma Health, il più grande sistema sanitario della Carolina del Sud. Boeing ha donato il costo del trasporto, con Atlas Air che opera i voli per conto di Boeing.

Il Dreamlifter, converted Boeing 747-400 Large Cargo Freighter, ha volato da Hong Kong a Greenville, Carolina del Sud, con le maschere facciali nel lower lobe. Dopo la consegna, il Dreamlifter tornerà nella sua base a North Charleston, Carolina del Sud, e trapsorterà 787 Dreamliner parts a supporto della supply chain aerospaziale globale.

Boeing continua a supportare le comunità locali e i professionisti sanitari che lavorano instancabilmente per fermare la diffusione di COVID-19. In futuro sono previste ulteriori missioni di trasporto aereo con Boeing Dreamlifter ed ecoDemonstrator. Boeing si sta coordinando con i funzionari del governo degli Stati Uniti su come assistere al meglio le aree con le maggiori necessità.

“Sono incredibilmente grato di far parte di questo progetto. Mentre ogni fase di questo processo logistico è stata incredibilmente ardua, Boeing e Atlas Air sono stati sorprendenti in tutto, con entrambe le aziende impegnate al 100% per rendere possibile la missione odierna. È incredibile che la Carolina del Sud abbia il sostegno di aziende che possono prestare il loro vitale supporto logistico nel settore dei trasporti in questa sfida molto complessa. Sebbene questo progetto non rientri nella nostra tipica attività di progettazione e produzione industriale, l’obiettivo finale è risolvere meravigliosamente i problemi e siamo tutti uniti per fare proprio questo”, ha detto Neil Ferrier, Founder, Discommon.

“Atlas Air è onorata di far parte di questa missione vitale. Ringraziamo i soccorritori in prima linea che continuano a soddisfare le esigenze della Carolina del Sud. Gli operatori sanitari del Prisma Health System sono stati implacabili e resilienti, trasportare le attrezzature essenziali di cui hanno bisogno è un piccolo modo per ringraziarli”, afferma John W. Dietrich, president and CEO, Atlas Air Worldwide.

“Boeing è orgogliosa di far parte di questo storico volo per portare PPE di vitale importanza agli operatori sanitari in tutta la Carolina del Sud. Voglio offrire i miei ringraziamenti personali al team Boeing e ai nostri partner di Atlas Air per ciò che hanno fatto per sostenere questa missione essenziale e garantire che i nostri operatori sanitari in prima linea dispongano dell’attrezzatura necessaria”, ha detto Dave Calhoun, president and CEO, Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)